Pokušaj razaranja gasovoda Turski tok kod Kanjiže mora se smatrati veoma ozbiljnom pretnjom iza koje stoji namera ne samo da se izazove energetska nestabilnost i kriza u Srbiji i Mađarskoj već da se politički udari i na ove države, odnosno njihove lidere - predsednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana, upozoravaju sagovornici Kurira.

Stručnjaci za bezbednost procenjuju da su u planiranoj operaciji, koju je u nedelju predupredila Vojska Srbije, gotovo sigurno učestvovale strane obaveštajne službe i da će istraga pokazati da su migranti namerno iskorišćeni za neposredne izvršioce kako bi prekinuli trag prema stvarnim naručiocima ovog terorističkog akta.

Dva cilja

Pukovnik u penziji Ilija Kajtez objašnjava za Kurir da ni vreme ni način izvršenja ovog planiranog napada nisu nasumično izabrani i naglašava da je sprečena nacionalna katastrofa i za Srbiju i za Mađarsku.

Eksploziv koji je nađen kod Kanjiže

- Najvažnije je da je to predupređeno, a ideja onih koji su želeli ovu diverziju i teroristički akt je bila da praktično jednim udarcem nanesu jako veliku štetu dvema susednim zemljama. Ništa nije slučajno i vreme je jako važno svaki put kada strani centri moći planiraju ova nedela. Katastrofa je trebalo da se desi nekih sedam dana pre mađarskih izbora, jer je Orban sa svojom suverenističkom politikom trn u oku globalističkih snaga Evrope, a ni mi nismo daleko od toga i smetamo mnogim centrima moći zbog našeg suverenog i slobodnog bitisanja. Treba imati u vidu i činjenicu, koju je otkrio direktor VBA general Đuro Jovanić, da je u te prljave poslove najverovatnije uključen neko od migranata, a to su ljudi koji su spremni da za izvesnu količinu novca ili izbeglički status u nekoj zapadnoevropskoj zemlji učine takve stvari - smatra Kajtez.

On ne isključuje mogućnost da je ovo skopčano i s višemesečnim protestima u Srbiji.

- Moguće je i da je sve ovo što nam se dešava ovih 15, 16 meseci ušlo u još opasniju fazu, da je eskaliralo i da su centri moći, koji su nezadovoljni učinkom blokadera unutar Srbije, krenuli na ekstremnije forme pritisaka, poput terorističkih akcija. Na ovome se jasno pokazuje koliko Srbiji trebaju službe bezbednosti, koliko je važno da naša policija i vojska budu efikasne, popunjene novim regrutima, da se naša vojska naoružava kadrovski, logistički, oružjem i oruđem i da ima maksimalnu podršku društva. Jer, ideja onih koji su se podigli na proteste u Srbiji jeste da se institucije države Srbije unište - napominje Kajtez.

Izbori u Mađarskoj

Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović kaže za Kurir da je pokušaj napada na kritičnu infrastrukturu zapravo pokušaj udara na nacionalnu bezbednost i suverenitet Srbije, kao i Mađarske.

- Ovaj pokušaj izvođenja terorističkog napada ima političku pozadinu i politički cilj. On je direktno usmeren na ove dve države i na njihove najviše predstavnike, Orbana i Vučića. To je bio pokušaj da se ugrozi energetska bezbednost i svakako je moguće da je bio pokušaj da se utiče na predstojeće izbore u Mađarskoj, odnosno da se Orban prikaže kao lider koji nije u stanju da obezbedi bezbednost svih građana, što je slučaj i kada je reč o Srbiji i njenom rukovodstvu. Očigledno je da je ova akcija bila dobro koordinisana od strane obaveštajnih službi, prvenstveno jedne službe iz našeg regiona. S druge strane, i ukrajinska služba ima određene aspiracije prema Orbanu i mađarskom rukovodstvu tako da su te dve službe mogle naći određeno sadejstvo da se uradi ovakva akcija na prostoru Srbije i proizvede željeni uticaj na obe zemlje - objašnjava Bjegović.

On naglašava da je istraga otkrila da je reč o vojnom eksplozivu, što znači da je njime mogao da rukuje samo dobro obučen pojedinac.

Jake snage policije i vojske Srbije u Kanjiži

- Takođe, ne može svako da dođe u posed vojnog eksploziva koji ima veoma veliku razornu moć. Takvi eksplozivi nalaze se isključivo u vojnim magacinima pod nadzorom. Budući da je u ovom slučaju na njemu bio potpis proizvodnje SAD, pretpostavljam da je došao iz magacina neke od NATO država. Zato i govorim o organizovanoj, usmerenoj akciji u kojoj je trebalo da dvojica migranata neposredno izvrše ovaj čin - zaključuje Bjegović.

Karan: Upletene ruke stranih obaveštajnih službi

Bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan kaže za Kurir da iza ovog pokušaja stoji organizovana operacija određenih stranih obaveštajnih službi.

- Ne verujem da je neka teroristička organizacija imala motiv. Moja procena je da su upletene ruke stranih obaveštajnih službi, koje ne misle dobro ni nama ni Mađarskoj. Jednim udarcem nameravali su da ubiju dve muve, da nanesu štetu nama i Viktoru Orbanu pred izbore, da ga ostave bez gasa i da mu to smanji šanse na izborima, a Mađarsku uvedu u duboku energetsku krizu. Orban nije bio u sukobu samo s Ukrajinom nego i sa Briselom, gde su moćne zapadne službe. Da li su one umešane, ne znamo. Nije slučajno izabran migrant, u ovakvim situacijama on treba da posluži da se preseče trag koji vodi prema naručiocu ili organizatoru. U Evropu je ušlo more migranata, ali tamo gde se vidi dobar i ozbiljan rad naše službe jeste činjenica da su obratile pažnju na migrante koji imaju vojno znanje! U ovom slučaju je to veoma važno. Onaj ko želi da ih iskoristi za ovakve stvari, tražiće one koji imaju znanje o oružju i eksplozivu i koji mogu relativno lako i brzo da se priuče ili nauče za određenu terorističku akciju - objasnio je Karan.