Od zahteva za transparentnošću i poštovanja zakona do blokada fakulteta, nasilnih protesta na ulicama i anonimnog delovanja - put "studenata blokadera" pretvorio se u sopstvenu suprotnost! Jaz između principa koje su zagovarali i metoda koje primenjuju jasno pokazuje da su ti isti zagovornici "poštovanja institucija" redom pogazili sve postulateza koje su se (navodno) zalagali i sa kojima su izašli pred javnost na početku svoje "borbe za pravdu".

Oni koji su posle pada nadstrešnice u Novom Sadu bili najglasniji u traženju "pune transparentnosti" i dokumentacije, pokazali su da za njih ta ista pravila - ne važe. Državu su pritiskali da otvori sve papire, što je odmah i uradila, a kada je red na njih, transparentnost je nestala uporedo sa njihovim imenima i prezimenima.

Oni koji su tražili da država položi račun za svaki papir, sami nikada nisu objasnili ko finansira njihove blokade. Hrana, piće, kreveti, oprema - sve je bilo tu, ali odgovor nije.

Šta su zahtevali a šta su dali: Transparentnost - traže je od drugih, a kriju se iza kodnih imena i tzv. plenuma, skrivaju i izvore finansiranja: ni dan danas se ne zna tok novca i donacija koje dobijaju Jezik mira i tolerancije - mirni protesti i minuti tišine vrlo brzo su prerasli u nasilne akcije, praćene dehumanizacijom predesednika Republike Aleksandra Vučića i njegove porodice, čak i pretnjama smrću Poštovanje zakona - svesno krše zakon o javnom redu i miru, kao i saobraćaju, sprečavajući građane da se slobodno kreću u sopstvenoj zemlji Borba za obrazovanje - višemesečnom blokadom fakulteta širom Srbije počinili su obrazovni genocid, pa je u 2025. godini diplomiralo čak 11.494 studenta manje u odnosu na prethodnu godinu "Nismo političku pokret" - a onda su tražili izbore, izašli na lokalne izbore, aktivno se spremaju za parlamentarne Sprovođenje detaljne istrage (o nepostojećem "zvučnom topu") - protest protiv istrage o smrti studentkinje M.Ž. koja je stradala usled pada s petog sprata Filozofskog fakulteta u Beogradu 26. marta ove godine

Za profesora dr Dejana Miletića nema nikakvog opravdanja za, kako je rekao, licemerno delovanje blokadera.

Negacija demokratije

- Studenti blokaderi su pogazili sve za šta su se zalagali od početka svojih protesta i pokazali da nemaju nikakav jasan cilj ka kome streme, kao ni jasnu politiku ni pravac. Žalosna je činjenca da godinu i po dana od protesta povodom tragičnog slučaja u Novom Sadu imamo situaciju gde se ova grupacija blokadera nije formirala ni u kakvu zvaničnu političku strukturu. To je dokaz jednog rušilačkog delovanja, gde su radili na rušenju sistema i svih onih vrednosti za koje su se oni prividno zalagali, jer nepoštovanje insitutucionalnog okvira i želja da se vaninstitucionalno utiče na budućnost Srbije, sama po sebi je negacija ne samo demokratije, već i našeg državnog uređenja - kaže Miletić za Kurir.

On objašnjava da je delovanje blokadera licemerno jer "niti je ko ikada bio u opasnosti, niti je neko pretrpeo neke posledice od vlasti sa blokaderskim protivzakonitim delovanjem".

- Tako da se ne vidi nijedan ozbiljan razlog koji bi opravdao negaciju svih institucija i sistema vrednosti jednog demokratskog društva kao što je srpsko. To je žalosna činjenica i ne služi na čast nikome od tih ljudi koji su u jednoj zaveri protiv Srbije, a ne želji da se nađe neki odgovor na budućnost Srbije. Da je drugačije, oni bi imali jasnu platformu, kadrovsku strukturu i formirali bi vrelu političku opciju koja bi mogla da bude alternativna ili da bude prihvaćena od javnosti kao alternativa. Ovako, jedna zaverenička grupa, teško da može da bude prihvaćena od našeg naroda - smatra Miletić.

Najuporniji

Profesor bezbednosnih nauka Miroslav Bjegović ističe da se blokaderska priča ogolila godinu dana unazad.

- Onaj najmanji deo, onaj koji je radikalniji, to su ovi koji se pojavljuju u medijima, a kažu da nemaju ime i prezime. Budite sigurni da to nisu njihove misli, već misli onih koji vrše određenu edukaciju - bezbednosnu ili obaveštajnu, kako se u javnosti još uvek ne bi saznalo ko stoji iza ove male grupacije koja je najupornija. Ne sme se zloupotrebiti ni naša mladost zarad tuđih stranih interesa i to je ono što država treba da čini u budućim vremenima - kaže Bjegović.

On ističe i da se uloga "tog studentsko-blokaderskog pokreta menjala tokom prethodnih meseci".

- Njihov organizaconi deo možda je znao i bio siguran u to šta radi, odakle dobija određena sredstva, ali nije imao svoj stav, mišljenje i zahteve. Nisu imali svoje ime i prezime, nego ono što im je servirano i ono što im je određeno da čine i rade. Nažalost, pokušali su da uzazovu reakcije državnih institucija i policije, hteli su da izazovu haos i prikažu kako je policija brutalna, ili da dođe do smrtnih slučajeva i sve bi to bilo pripisano aktuelnoj vlasti nakon čega bi se podigla nekakva revolucija da se vlast sruši. U tome nisu uspeli, čak je bila minimalna reakcija pripadnika policija gde, na sreću, niko nije stradao, što je i najvažnije. Nije tu samo pobedila aktuelna vlast i dobro mišljenje lidera države, već je pobedio narod koji je uvideo šta neko pokušava da uradi i sprema našoj državi i ko su inicijatori neprijateljskih radnji prema Srbiji - zaključio je Bjegović.