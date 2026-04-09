Slušaj vest

Na današnjoj sednici Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji, koja počinje u 16 časova po našem vremenu, šestomesečni izveštaj Unmika prvi put će predstaviti novi šef te misije Peter Due. U razmatranju izveštaja učestvovaće i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Bivši diplomata Zoran Milivojević očekuje da će se u izveštaju šefa Unmika Petera Duea govoriti o primeni Zakona o strancima i političkoj nestabilnosti na KiM i zahtevati nastavak dijaloga.

- Ne očekujem ništa posebno novo, jer se u suštini ništa posebno nije desilo, osim što se potvrdila nestabilnost režima u Prištini i nastavila politička agonija i pokušaj Samoopredeljenja da po svaku cenu zadrži dominantnu poziciju - rekao je Milivojević za Kosovo onlajn.

Za srpsku stranu, navodi, važna bi bila potvrda Rezolucije 1244 - funkcije i statusa Unmika i Kfora, kao i objektivnost izveštaja po pitanju problema sa kojima se suočava srpski narod na Kosovu zbog politike Samoopredeljenja i Aljbina Kurtija koja, kaže, nelegalno i nelegitimno deluje.

Ipak, kaže Milivojević, ne očekuje kritički stav prema Kurtiju i njegovoj politici, zbog čega ocenjuje da će i u ovom izveštaju biti nedostataka koji neće zadovoljiti srpsku stranu. S druge strane, veruje da će predstavnik Prištine na sednici pokušati da diskredituje Srbiju, ukazujući na navodnu opasnost od Srbije i njeno naoružavanje, kao i na veze sa Rusijom.

Kada je reč o predstavnicima zemalja u SB UN, Milivojević smatra da će ovoga puta Rusija i Kina insistirati na Rezoluciji 1244 u kontekstu većeg globalnog fokusa na poštovanju međunarodnog prava zbog situacije na Bliskom istoku.

- Isto tako, očekujem da će Britanci i Amerikanci ostati na svojim pozicijama i insistirati da se mandat Unmika polako privodi kraju, sa ocenom da je postignut nivo bezbednosti, uz insistiranje da se formira vlast. Za nas je veoma važno da SB UN potvrdi mandat Unmika i Kfora i Rezolucije 1244, status KiM u okviru tog mandata i u sastavu države Srbije i da insistira da se taj mandat poštuje, kao i da se obaveze iz tog mandata do kraja sprovedu - zaključuje Milivojević.

Kurir Politika/Kosovo onlajn

