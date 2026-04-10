Slušaj vest

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić objasnio je kako je smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu pokazala "svu bestidnost ljudi koji vode ovu instituciju", ali i celokupan Univerzitet u Beogradu.

On je u osvrtu na ovaj tragični događaj, ali i čitavu situaciju koja je nastala nakon njega, podsetio na primer smrti studentkinje na Stomatološkom fakultetu pre nekoliko godina, gde je napravio paralelu između reakcija uprava fakulteta nakon tragičnih smrti njihovih studentkinja. Situacija na Stomatološkom fakultetu vidno se razlikovala od one na Filozofskom fakultetu

- Organizovana je komemoracija, što se na Filozofskom fakultetu sada nije desilo za studentkinju koja je stradala. Vrlo potresan govor održao je tada dekan, a studentkinji je posthumno izdata diploma, budući da je bila blizu završetka studija. Ova devojka je imala 25 godina. Tom prilikom su njeni roditelji uvaženi, njene kolege uvažene - civilizacijski se odgovorilo na tu situaciju - objasnio je Antić tokom svog gostovanja u emisiji "Ćirilica"

Nakon smrti studentkinje na Filozofskom fakultetu, dekan Danijel Sinani, zakazao je redovnu sednicu Nastavno-naučnog veća (NNV), a na dnevnom redu sednice nije bilo nijedne tačke u okviru koje bi se raspravljalo o studentkinji tog fakulteta, stradaloj padom sa petog sprata. Kasnije, krenulo se u širenje laži i stvaranju teorija zavere oko smrti studentkinje.

Gotovo istovremeno, nekada samo rektor Univerziteta u Beogradu, a danas političar koji uzurpira poziciju rektora, Vladan Đokić, držao je političke govore, pisao manifeste po blokaderskim medijima i celu tragediju iskoristio za prikupljanje političkih bodova.

- Ja neću da ulazim u to ko je kriv za nadstrešnicu, to će reći sud, ali ovde je mnogo veća veza - da nije bilo blokada, ne bi bilo tog okupljanja uveče, ne bi bilo tih pirotehničkih sredstava. Kako je moguće da nemamo tu osnovnu pristojnost. Goran Vesić, sa kojim ja ne razgovaram od 1999. godine, dao je ostavku nakon četiri dana od pada nadstrešnice. Tomislav Momirović, koji tada nije bio ministar, kada je rekoinstruisana nadstrešnica, dao je ostavku posle 20 dana. Goran Vesić je držao jedan govor gde se zaplakao. Da li je moguće da mi od dekana Filozofskog fakulteta čujemo samo da će on uspeti ponovo da postigne i dostigne istinu - zaključio je Antić, a poruka je više nego jasna - gde je pristojnost, gde je ljudskost i gde su ostavke?