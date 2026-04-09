Ovo je samo deo, kako saznaje Kurir, morbidnih tvrdnji i neverovatnih teorija koji je deo uprave Filozofskog fakulteta u Beogradu, na čijem čelu je dekan Danijel Sinani, širio među svojim akademcima posle pogibije njihove studentkinje Milice Ž. (25), koja je stradala nakon pada sa petog sprata ovog fakulteta 26. marta oko 22.40 časova, a usled, kako se pretpostavlja, paljenja pirotehičkih sredstava i požara koji je izbio na tom spratu.

Javnost je bila duboko potresena smrću ove mlade devojke, i dalje traži odgovore od uprave Filozofskog fakulteta i Beogradskog univerziteta (BU): zašto su studenni bili u prostorijama fakulteta nakon završetka radnog vremena i zašto je u prostorijma Filozofskog bilo toliko pirotehničkih sredstava i zašto nema nikakve ni moralne ni pravne odgovornosti dekana Danijela Sinanija i rektora Vladana Đokića.

"Niko je ne poznaje"

Umesto toga, kako saznajemo, upravo je vrh Filozofskog fakulteta pokušao da spinuje celu tragediju i izmanipuliše i javnost i svoje studente. Naime, u porukama koju su širili pojedini profesori, a u čiji posed je došao Kurir, a od kojih su neke završile i na društvenim mrežama navodi se da je fotografiju preminule devojke generisala veštačka inteligenicija, da je niko ne poznaje, a da je "sve izrežirano kako bi se optužio rektor"!

Kako otkriva izvor Kurira, da stvar bude gora, ovakve poruke su počeli da stižu ne telefone pojedinih studenata Filozofskog upravo na dan sahrane M.Ž. 1. aprila, ali samo dan nakon što su pripadnici Uprave kriminalističke policije po nalogu dva tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tokom pretresa zgrade Rektorata u prostorijama pronašle radio stanice, gas maske, braunile, špriceve i drugu opremu.

- Ne postoji studentkinja koja se ubila skokom sa petog sprata Fiozofskog. Nema nijedna njena fotografija, realne Milice, a ovo što se deli je AI generisana, na njoj je ćerka poginulog pilota. Nema čitulje, nema izjava porodice, prijatelja. Nema ni Fejsbuk, ni Instagram, ni ništa, a devojka ima 25 godina i da nema nijednu društvenu mrežu? Sve izrežirano, da bi imao razlog da uđe na fakultet i pokupi studentima dokumentaciju i optuži rektora. Sva Srbiju u bolu, a niti jedna ćitulja nigde? - navodi se u poruci koja je završila u raznim oblicima na mrežama i nastavlja:

- Ta devojka ne postoji. Možda su bacili lutku ili su doneli ženski leš iz mrtvačnice i bacili ga sa petog sprata, a zatim zapalili deo sprata da sakriju tragove i pozvali svoje ljude iz Hitne, policije, tužilaštva, napravili i priču, a njeno ime je izmišljeno. Njeni inicijali su navodno M. Ž. iz Šapca. U Šapcu je niko ne zna, njene roditelji takođe. Nema ni jedne sahrane ženske osobe sa inicijalnima M. Ž., ni u Šapcu, ni u okolini. Ovaj režim postaje sve opasniji i suroviji - piše u poruci.

Čak i i istaknuti blokader iz Šapca, advokat Vladimir Terzić na mreži "X" javno zamolio ljude da ne šire teorije zavere o tome da preminula devojka "nije stvarna".

Negiraju da je živela

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže da je ukoliko je ovo zaista bila ideja vrha Filozofskog fakulteta da je to "bezobrazluk na kvadrat".

- U prvom stepenu zašto što je za organizaciju rada i bezbednosti na Filozofskom fakultetu, ali za rad drugih fakulteta upravo odgovorna uprava tih obrazovnih institucija. Ako se desio propust u bezbednosti to znači da su oni odgovorni i za nesreću koja se desila. Ovaj matematički kvadart ukazaju na to da oni nisu imali obraza da održe ni minut ćutanja zbog smrti studentkinje, a kamoli komemorativnu sednicu, već, šta više, pokušavaju da odgovornost za njenu smrt prebace na nekog drugog. Pokušavaju čak i da negiraju da je živela! To pokazuje da njen život za njih bio samo instrument za politički obračun sa vlašću. Ako tako izokrenu život i smrt sopstvene studentkinje, ni ne čudi nas što su to isto pokušali da urade za žrtvama pada nadstrešnice u Novom Sadu - kaže Kojčić.

Redakcija Kurira je povodom ovih saznanja kontaktirala upravu Filozofskog fakulteta, ali se na fiksne telefone u kancelarijama niko nije javljao.

Milica Ž. sahranjena 1. aprila u rodnom selu Kako saznaje Kurir, sahrana studentkinje Milice Ž. tragično nastradale 26. marta na Filozofskom fakultetu u Beogradu, održana je 1. aprila u njenom rodnom selu u Mačvanskom okrugu (naziv sela i opštine ne objavljujemo iz poštovanja prema porodici i njihovoj nesrećno stradaloj ćerki). Iako porodica nije javno želela da objavljuje datum i mesto sahrane, na poslednji ispraćaj Milici Ž. došao je veliki broj ljudi. Sve komšije, s kojima je kontaktirao Kurir, imale su samo reči hvale i za celu porodicu koju su opisivali kao "časne, vredne domaćine, povučene ljude" koji su, kako su nam rekli, sve stekli svojim radom, dok su za Milicu Ž. naglašavali da je "uvek bila dete za primer".