Srbija je, za razliku od tzv. Kosova, u četvrtak u Njujorku pobrala mnogobrojne pohvale na sednici Saveta bezbednosti (SB) Ujedinjenih nacija (UN) tokom redovnog predstavljanja šestomesečnog izveštaja o radu UNMIK-a, zbog svog staloženog i mirnog predstavljanja činjenica o represiji koju naš narod trpi na na KiM. Isto veče, lažni premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti nastavio je sa represijom nad srpskim narodom i kršenjem osnovnih prava u pokrajini, naredivši da se iz Gračanice ukolne sve srpske zastave i to uoči najvećeg srpskog praznika Vaskrsa!

Naime, nakon sednice UN, srpski ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je da je Srbija iskoristila priliku da se njen glas čuje i da u vreme globalne krize bez presedana iznese činjenice o onome kroz šta polaze Srbi na KiM bez besa i mržnje, pokazujući da je zemlja koja podržava međunarodno pravo, Povelju UN i nepovredivost granica u uslovima u kojima se međunarodni poredak ruši. Preneo je i da su njegov istup u Njujorku pohvalili i predstavnici SAD i drugih zapadnih zemalja, pored ruskih i kineskih prijatelja.

- Rekli su mi "odlično, podržali ste Srbe, hrišćane, ali ste zadržali izbalansiran stav, bez mržnje, drugačije od predstavnika Prištine’. I to je ono što pravi razliku. Uvek je lakše pribeći najoštrijoj retorici, ali mi smo naoružani činjenicama, a one su najmoćnije oružhe koje na kraju uvek pobeđuje. Retorika i ton koji je predstavnik Prištine Gljak Konjufca pokazao, čini mi se da nije rezonovala kod članica koje su umorne od činjenice da oni koji jednostranim potezuma neprekidno destabilizuju situaciju i pokušavaju da se predstave kao nešto sastivm drugo od onoga što jesu - kazao je Đurić.

Srpski šef diplomatije ukazao je da je novo u nastupu predstavnice SAD bilo to što je u debati o KiM jasno i nedvnosmileno rekla da Amerika smatra Srbiju i srpski narod prijateljima.

- To nismo mogli na taj način da čujemo na prethodnim debatama. To su važne diplomatske nijanse i koraci napred. Nastavićemo da radimo na tome da sa predstavnicima zemalja koje imaju drugačiji stav o Kosovu unapređujemo dijalog. Nikoga nećemo da vređamo niti da osuđujemo, već da stičemo prijatelje - rekao je Đurić.

Zbog svega ovog, javnost se zapitala da li je još jedan Kurtijev napad na srpske simbole, zapravo bes lažnog premijera upravo zbog svih poruka koje su poslati na SB UN a u kojima je većina zemalja nedvosmisleno insistirala na formiranju Zajednice srpskih opština (ZSO).

Politikolog Ognjen Gogić otkrio je za Kurir da je, prema rečima njegovih kolega sa KiM, Kurti čekao završetak Sednice UN kako bi poslao svoju policiju iz Prištine da skine srpske zastave!

- Odmah nakon što se završila sednica UN poslati su ljudi da skinu srpske trobojke sa grbom u Gračanici, pod izgovorom da dozvoljavaju isticanje narodnih ali ne i državnih zastava sa grbom. Čini se da je Kurti to uradio iz prkosa, eto zato što mu se može i kao čin novog iživljavanja nad srpskim stanovništvom na KiM, jer oni vrlo dobro znaju da ide pravoslavni Vaskrs. Iako su važni međunarodni akteri pozvali na dijalog, on je jednostavno sklonio te zastave verovatno želeći da pokaže da neće snositi posledice za to - objašnjava Gogić za Kurir i dodaje:

- Takođe, ne smatram da će se politika SAD promeniti prema KiM i oni će nastaviti da ih naoružavaju i pored dobrih odnosa sa nama ili bilo kakvih pohvala. Predstavnik Prištine Konjufca je tvrdio na sednici da oni zapravo žele da integrišu srpski zdravstveni i obrazovni sistem u njihovu tzv. državu, ali istina je da je njiihov plan "integracije" zapravo uništenje srpskih institucija na KiM.

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković ocenio je da je ovakav novi Kurtijev eskalatorni potez u suprotnosti ne samo sa prištinskim propisima, već i sa svim međunarodnim aktima koji regulišu slobodno isticanje nacionalnih simbola i jasno pokazuje da Kurti želi otvoreni progon Srba i srpskog naroda sa Kosova i Metohije.

- Podsećam da je ista ta Kurtijeva policija za Božić u Kosovskoj Mitrovici branila Srbima da postave poruku “Mir Božji, Hristos se rodi”, a da sada skidanjem srpskih zastava iz Gračanice novim nasiljem našem narodu želi da “čestita” Vaskrs. Neophodna je reakcija međunarodne zajednice koja ne sme biti nemi posmatrač gaženja osnovnih prava srpskog naroda na KiM i to baš u danu kada se u SB UN održava sednica posvećena situaciji na KIM - kazao je Petković.