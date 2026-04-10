Posle političkih poruka, kalkulacija i javnih prepucavanja, pitanje termina novih izbora ponovo je izbilo u prvi plan. Konsultacije koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao sa predstavnicima parlamentarnih stranaka otvorile su prostor za razgovor o daljim političkim koracima, ali su istovremeno ogolile i duboku podelu na političkoj sceni, jer je deo opozicije iz blokaderskog bloka unapred odbacio bilo kakve razgovore sa šefom države.

U četvrtak je sa sednice Glavnog odbora i Predsedništva Srpske napredne stranke poslata poruka o spremnosti za izbore kada god oni budu raspisani, ali i naglašeno da će prioritet biti briga za građane i državu, a ne puka politička dobit nakon izbora. Kada se uz to sagleda i izuzetno složena situacija u svetu, u poslednjih nekoliko dana političkog dijaloga u Srbiji dobili smo dokaz da će se prilikom donošenja odluke o terminu izbora voditi računa pre svega o državnim, a ne o partijskim i partikularnim interesima, ocenjuju sagovornici Kurira.

Glas naroda

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić ne krije da je zagovornik izbora u što kraćem roku.

- Lično bih voleo da se to razreši već u junu. Nema sumnje da će izbori biti organizovani do kraja godine, jer je važno da odgovorimo izazovima sadašnjeg vremena. Sigurno je da na globalnom planu neće doći do stabilizacije, već će konflikti biti nastavljeni u različitim formama, a biće i otvaranje novih. Zato mislim da je dobro da stabilizujemo stvari, da se vidi jasno u kom pravcu razmišlja narod i da idemo dalje. Svima je preko glave razdora koji se potencira i pokušaja destabilizacije Srbije. Glavni odbor SNS i sastanak sa predsednikom pre toga su dokaz da će se voditi računa pre svega o državnim interesima, a ne o partijskim ili partikularnim interesima. U tom kontekstu i odluka će biti doneta na najvišem nivou, pre svega u krugovima oko predsednika Srbije i predsednika SNS koji će naravno analizirati i izazove pred kojima je Srbija i ono što smatraju da je najpovoljnije za državu, tako će i biti - kaže Miletić za Kurir.

On naglašava da izbori moraju da budu prihvaćeni pre svega kao glas naroda.

- Narod će izaći i reći svoje mišljenje i posle toga zaista nema nikakvih elemenata za bilo kakva protestovanja i nezadovoljstva, nego treba ići napred i u ovom ludom vremenu tražiti naš optimalan put koji treba da donese svima dobro. I to nije dnevna politika. To je nešto što je pitanje državnih i nacionalnih interesa i strateškog razmišljanja i delovanja - zaključuje Miletić.

Politička nemoć

I politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje za Kurir da je u ovom procesu najvažnije slušati šta narod želi iako nakon obavljenih konsultacija još uvek nemamo konačan datum održavanja izbora.

- Demokratija nije samo forma, već osluškivanje pulsa građana. U tom kontekstu, možemo jasno oceniti da je SNS, kao najozbiljnija politička snaga, uvek spremna na izbore, sigurna u rezultate svog rada i podršku koju crpi direktno iz volje naroda. Bojkotovati razmenu mišljenja u momentu kada se od Srbije traži mudrost i čvrstina, znači direktno slabiti poziciju svoje zemlje pred strancima. Umesto da pokažu zrelost i da, uprkos svim razlikama, stanu uz državu kada je ona pod pritiskom, blokaderi biraju politički autizam. Time su jasno poručili da ako oni ne upravljaju državom, ona i ne treba postoji. Takvo razmišljanje nije odlika državnika, već grupacija kojima je vlast jedini cilj, a narod samo sredstvo koje treba iskoristiti ili zaobići. Bežanjem od razgovora, opozicija ne kažnjava vlast već građane. Svako ko odbija dijalog pod izgovorom principa, zapravo priznaje sopstvenu nemoć i nedostatak programa koji bi mogao da parira ozbiljnoj državnoj politici - objašnjava Lisica.

On podseća i na globalne okolnosti i kaže da bi slika političke scene Srbije u svakoj odgovornoj naciji izazvala nevericu.

- U trenutku kada su nacionalna bezbednost i stabilnost države direktno ugroženi spoljnim faktorima, deo opozicije bira put destrukcije umesto dijaloga, odbijajući poziv predsednika države na konsultacije. Odbiti razgovor u trenutku kada je državi potreban najširi mogući konsenzus nije samo politički promašaj već je i direktno poricanje državnosti. Istorija nas uči da je svaki razgovor lekovit i da je dijalog jedino pravo gorivo demokratije. Međutim, srpski blokaderi izgleda veruju da se demokratija brani tišinom, bežanjem iz institucija i ignorisanjem poziva na jedinstvo. Oni koji danas okreću leđa stolu za kojim se donose odluke o budućnosti Srbije, jasno stavljaju do znanja šta su im prioriteti. U njihovom političkom vokabularu reči poput "narod" i "država" izgleda postoje samo kao ukras, dok se suština krije u nezaustavljivoj glađi za foteljama. Kako drugačije objasniti odbijanje da se čuju argumenti o bezbednosnim izazovima, osim kao potpuni izostanak empatije prema sopstvenom narodu - smatra Lisica.