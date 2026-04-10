Ambulanta "Sveti Nikola" u selu Banje, u opštini Srbica, i ambulanta u selu Suvo Grlo zatvorene su danas, na Veliki petak, od strane kosovske inspekcije. Ujedno, sa Osnovne škole "Milun Jakšić" u selu Banje i Tehničke škole u Srbici uklonjene su table.

Ovim je direktno ugrožava pravo Srba na zdravstvenu zaštitu, a lažni premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti je ovim prekišrio sve dogovore sa međunarodnom zajednicom!

Naime, na objektu ambulante u selu Banje vidi se postavljena žuta traka na kojoj piše da je objekat zatvoren po nalogu Direkcije za inspekciju iz Srbice, a tokom zatvaranja su bili prisutni i inspektori iz Prištine, prenosi Kosovo onlajn.

Istovremeno, sa ulaza u Osnovnu školu "Milun Jakšić" u selu Banje, prema navodima meštana, uklonjena je tabla na kojoj je pisalo "AP Kosovo i Metohija".

Srpska lista se oglasila saopštenjem u kome navode da današnjom akcijom, u kojoj su predstavnici ministarstva zdravlja iz Prištine i opštine Srbica zaustavili rad ambulanti u selima Banje i Suvo Grlo na Veliki petak pred Vaskrs, direktno ugrožavaju pravo na zdravstvenu zaštitu srpskog naroda i svih građana koji su koristili usluge ovih zdravstvenih ustanova.

Kako su istakli iz Srpske liste o ovom neosnovanom upadu i kršenju prava srpskog naroda obavestili su predstavnike Evropske unije, SAD, i zemalja Kvinte kao i misije Oebsa - Euleks, Kfor i Unmik i zahtevali hitnu reakciju.

- Podsećamo da su međunarodni predstavnici, a pre svih specijalni predstavnim Evropske unije Peter Sorensen i ambasada SAD u Prištini jasno ukazali da ne sme doći do prekida pružanja usluga građanima u oblasti zdravstva i prosvete, te da će se pitanje funkcionisanja institucija u oblasti zdravstva i prosvete rešavati isključivo kroz dijalog, na osnovu postignutih sporazuma i u dogovoru sa srpskim narodom. Zahtevamo hitnu reakciju međunarodne zajednice kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i omogućio nesmetan rad zdravstvenih ustanova - piše u saopštenju Srpske liste.

Kako se dalje navodi, pomenute ambulante koje su danas zatvorene, godinama unazad pružale su usluge svim građanima bez diskriminacije, što dodatno pokazuje da je njihovo zatvaranje politički motivisan potez na štetu običnih ljudi te dolazi nakon jučerašnje provokacije kada su uklonjene srpske zastave u Gračanici.

- Srpska lista zahteva da se bez odlaganja omogući ponovno funkcionisanje ambulanti i da se građanima obezbedi pravo na zdravstvenu zaštitu, koje im niko ne sme uskratiti. Ovo je test odgovornosti i odlučnosti Evropske unije i SAD da se poštuju prava srpskog naroda