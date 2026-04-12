problem nije samo oteta zemlja, već i parnice

Slušaj vest

Prevaranti sa Kosova i Metohije, pomoću falsifikovanih dokumenata, sve češće na svoje ime upisuju zemlju Srba na Kosmetu, ali tu nije kraj jer pravne zaštite za Srbe gotovo da i nema, a onog trenutka kada neko pokuša da se suprotstavi, ne izostaju ni optužbe, kao ni hapšenja za navodne ratne zločine počinjene tokom devedesetih godina!

Svedoci takvih mahinacija su, između ostalih, advokat Dejan Vasić i Milisav Živaljević koji je 1999. godine morao da napusti Peć. Vasić je rekao da su najveći sistemski problemi sporost pravosuđa i manjak sudija, a da su katastarske knjige dodatan izazov i istakao je da se neretko dešava da uzurpatori optuže Srbe za navodne ratne zločine!

- To se dešavalo i ranije, ali tome nije bilo posvećeno dovoljno pažnje. Iz moje prakse, uz mnogo truda i napora, uspeo sam da rešim više od 90 odsto takvih predmeta, uz pomoć kolega - naveo je Vasić za RTS.

Potrebna reforma pravosuđa

Kako kaže, postoji sistemski problem, što pokazuje i primer da je 2025. godine dobio odluku po žalbi iz 2007. godine, odnosno da je bilo potrebno 18 godina da se predmet reši.

- Potrebno je da se na Kosovu sprovede reforma pravosudnog sistema u delu koji se odnosi na parnične postupke, jer problem nije samo oteta zemlja Srba, već i parnice uopšte. Razlog je manjak sudija, ali i njihova nedovoljna obučenost, posebno u Apelacionom sudu - rekao je Vasić.

Dejan Vasić Foto: Kurir Televizija

On je dodao da policija na KiM izlazi u susret krivičnim prijavama, ali je sistem spor i predmeti se predugo razvlače, što stvara utisak da su ljudi nemoćni.

- Neretko se dešava da Srbin, koji prijavi osobu koja mu je uzurpirala zemljište, bude prijavljen od uzurpatora i završi u zatvoru pod optužbama za navodne ratne zločine - naveo je Vasić.

Advokat je istakao da punomoćja overava kod notara u Crnoj Gori, jer Priština priznaje tamo overena dokumenta, dok ne priznaje ona overena u centralnoj Srbiji. Kaže i da je katastar na KiM "posebna priča", jer su knjige 1999. izmeštene, a potom i menjane.

- Trikovi za otimanje zemlje su brojni, ali ne gubim nadu da će se organizovanim i kvalitetnim radom takvi problemi otkloniti - naveo je Vasić.

Srbin iz Peći: Uzurpirali su mi 42 ara

Milisav Živaljević iz Peći, jedan od raseljenih Srba kojima je zemlja oteta, morao je da pobegne 1999. sa KiM, a sada živi u Kraljevu. Njegovo zemljište na KiM ima "nove vlasnike", a Živaljević kaže da se raspitivao da li je neko od njegovih prodao zemlju tim ljudima.

- Ništa nisam saznao ni od njih, ni od suda. Mukotrpno sam tražio predmet, ali sam ga na kraju našao i žalio se. Uzurpirali su mi 42 ara. Neću odustati od svoje imovine - istakao je Živaljević.

Milisav Živaljević Foto: Printscreen RTS

Prema njegovim rečima, na njegovom zemljištu sagradili su kuću koju su ogradili kapijom visokom dva metra, tako da ne može da se priđe.

- Pokušao sam da rešim spor na sudu sa advokatom Vasićem, ali ljudi s kojima se sporim nisu došli na suočavanje. Mnogim ljudima iz Peći je uzurpirana imovina. Preti mi hapšenje ako odem na svoju imovinu - rekao je Živaljević.

Poslednji slučaj

Inače, poslednji slučaj hapšenja Srba na Kosovu zbog navodnog ratnog zločina dogodio se prošle subote kada je priveden Aca Dejanović iz Grnčara, kome je zatim Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio meru pritvora do 30 dana. On se sumnjiči da je na teritoriji opštine Kačanik počinio "krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva".