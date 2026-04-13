Analitičar i novinar Uroš Piper, hirurški precizno je secirao trenutno stanje duha unutar srpskog blokaderskog bloka nakon uspeha Petera Mađara u na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Uroš Piper Foto: Kurir Televizija

Njegova dijagnoza je jasna: već je počelo šizofreno cepanje i to je nova "strategija" blokadera, koji su sa rušenja države na ulici prešli na drugu vrstu otimačine - ko je veći Mađar!

Piper je izdvojio sedam frakcija opozicije koje će reći "Mađar lista smo mi", i evo kako prema njegovim prognozama izgleda srpska politička scena nakon mađarskih rezultata:

1. Rektor Đokić blokaderska ekipa će za sebe reći - Mađar lista smo mi - niko nam ne treba, svi da se povuku, mi smo carevi.

2. Đilas EU5 ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar ekipa - mi smo EU/NATO fanatici, ne povlačimo se i idemo na izbore.

3. Ćuta/Parandilović ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar ekipa - mi stalno govorimo protiv korupcije, ne povlačimo se i idemo na izbore.

4. Branko Ružić će reći - Ne, ja sam Mađar - on je bio funkcioner vlasti, i ja sam ceo život bio funkcioner vlasti - idem i ja na izbore sa svojom listom.

5. Nestorović ekipa će reći - Ne, mi smo Mađar antimigrant ekipa - ne povlačimo se, idemo na izbore.

6. DSS/patrljak POKS ekipa će reći - Ne, ne, mi smo Mađar ekipa - Mađar je iz salonac Budapest porodične priče, i mi smo isto salonac elita - ne povlačimo se, idemo na izbore.

7. Hrka/Bačulov/lažni veterani - oni će samo reći - idemo na izbore.

- Pa da se prebrojimo uskoro na izborima, gospodo - zaključio je Piper.