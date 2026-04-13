Slušaj vest

Na tzv. studentskoj listi za parlamentarne izbore nalaze se već viđeni akteri blokaderskih protesta, ljudi koji su umesto dijaloga, nudili isključivo nasilje, uništavanja i divljanje, kao što je to radio blokader, opozicionar i samoprozvani ekolog Zlatko Kokanović, inače i jedan od kandidata koji je prvi vrhu tzv. studentske liste - konkretno, Kokanović je na visokom sedmom mestu!



Foto: Printscreen X

Kokanović je najviše poznat po vređanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pozivanju na građanski rat i mržnju prema Srbima iz Republike Srpske i Hrvatske.

Tom prilikom, prisetićemo se nekih događaja iz "karijere" ovog lažnog ekologa, od početka blokaderskog rušenja i uništavanja Srbije i njenog naroda.

Na prošlogodišnjem skupu u Valjevu lažni ekolog izgovorio je zastrašujuće pretnje Srbima preko Drine,podgrevajući mržnju prema srpkom narodu koji živi van Srbije ili čije je poreklo van današnjih državnih granica.

- Pa zar nama da ljudi koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne, da kroje sudbinu? E, pa neće moći - zapretio je tada Kokanović.

Čovek poznat po nasilničkim akcijama, na protestu poljoprivrednika održanom 1. marta u Loznici divljao je, uništavao imovinu, u pokušaju da blokira državnu granicu i granični prelaz, čime je u potpuno sulud položaj stavio ljude koji tamo žive.

Takođe, kako je naveo MUP u Šapcu, postojali su osnovi sumnje da je Kokanović, nakon završetka protesta, svojim traktorom udario policijske službenike, oglušavajući se o naređenje policijskih službenika da ga zaustavi i nastavio dalje kretanje. Tom prilikom dvojica policijskih službenika su zadobila lake telesne povrede.

Osnovni sud u Loznici saopštio je da je Kokanoviću određen pritvor do 30 dana zbog napada na službeno lice i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Koliko je nasilničko ponašanje Zlatka Kokanovića inspiracija i zvezda vodilja blokaderima polazala je i njegova saborkinja Ljiljana Bralović koja je objavila skanfaloznu karikaturu na kojoj Zlatko Kokanović ubija predsednika Vučića, kao da je to normalna, društveno prihvatljiva stvar želeti nečiju smrt, pozivajući na ovaj način da se predsednik satanizuje, a poziv na njegov linč unormali!

Foto: Printscreen Facebook

Čovek poput Zlatka Kokanovića koji divlja po ulicama, mrzi Srbe koji dolaze iz drugih krajeva i ruši državu na svaki mogući način bi da narod i tu istu državu vodi u "bolju budućnost"? Ako ta budućnost podrazumeva da će Kokanoviću biti dozvoljeno da fizički nasrne na bilo koga ko ne misli isto kao on - daleko ćemo dogurati!