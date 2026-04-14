Slušaj vest

Iako su odnosi Beograda i Budimpešte trenutno na istorijskom maksimumu bez otvorenih pitanja, dolazak nove vlasti u Mađarskoj donosi neizbežnu korekciju spoljne politike. Sagovornici Kurira ocenjuju da približavanje nove mađarske vlasti Briselu ne dovodi u pitanje ključne interese Mađarske i Srbije, ali da bi naša država mogla osetiti pritisak kroz direktnije zahteve Budimpešte za usklađivanje sa sankcijama Rusiji.

Analitičari naglašavaju i da je lično prijateljstvo Vučića i Orbana dodatno produbljivalo srpsko-mađarske odnose i da sad sledi građenje poverenja sa Peterom Mađarom kao novim liderom. Može li pragmatična saradnja preživeti gubitak prijateljstva dvojice lidera i kakva sudbina čeka zajedničke energetske projekte poput saradnje NIS-a i MOL-a?

Brisel-Vašington-Moskva

Karijerni diplomata Zoran Milivojević naglašava za Kurir da Mađarska nema nikakve razloge da menja dobre odnose sa Srbijom.

1 AP Zoltan Fischer Handout copy.jpg
Viktor Orban Peter Mađar

- Isto važi i za Srbiju. Čestitka posle izbora predsednika Vučića jasno šalje takvu poruku. Naši odnosi su dobrosusedski, na visokom nivou, bez otvorenih pitanja i bilo bi logično da se tako nastavi. Kad je reč o poziciji Mađarske posle izbora, sigurno treba očekivati veće približavanje Briselu i onome što odražava briselsku politiku u ovom trenutku. To naročito važi za odnos Mađarske prema ratu u Ukrajini i prema Rusiji. Tu će biti korekcija u korist onoga što odražava briselska politika. To otvara temu i odnosa na transatlantskom planu, jer je Orban imao podršku Trampa i američke administracije, a oni njegov poraz sasvim sigurno knjiže kao svoj neuspeh i to pre svega važi za odnose sa Briselom, a ne sa samom Mađarskom. Otvorena podrška Vašingtona Orbanu je novi element u nesaglasnostima na relaciji Vašington-Brisel - objašnjava Milivojević.

366443_251014.00_20_59_21.Still003.jpg
Zoran Milivojević

On smatra da će Mađarska ostati na liniji podrške Srbiji za pristupanje EU, što je u skladu i sa interesima EU, s tim što će biti nešto bliža i nešto direktnija kad je reč o usaglašavanju spoljne politike i stavovima Brisela vezano za to.

- Mislim pre svega na sankcije Rusiji. Verovatno će se tu nešto više odraziti mađarsko približavanje onom što odražava politiku Brisela. Ne vidim druge razloge i druge teškoće koji bi na bilo koji način dovodili u pitanje odnose Srbije i Mađarske. Ova promena u Mađarskoj svakako će uticati i na ono što mi zovemo suverenistička politika u Evropi. Ta politika će oslabiti odlaskom Orbana, jer on je nosilac te politike. Isto važi i za promociju politike Trampove administracije u Evropi, u čemu je Orban takođe bio najvažniji element i u tome će sigurno biti određenih korekcija - smatra Milivojević.

MOL i NIS

I istoričar Srđan Graovac kaže za Kurir da nova vlast u Mađarskoj nema interes da kvari srpsko-mađarske odnose.

85412.jpg
Srđan Graovac

- Orban je zajedno sa Vučićem mnogo uradio na poboljšanju tih odnosa. Verujem da će vlast u Budimpešti pokazati odgovornost u tom smislu da dalje produbljuje te dobre odnose. Teško je reći da li će se to raditi istim intenzitetom kao u prošlosti zato što ne treba zanemariti da je dobar prijateljski odnos Vučića i Orbana bio podstrek tom produbljivanju. Ovde to poverenje tek treba da se gradi, ali u svakom slučaju ne očekujem bilo kakve dramatične promene u smeru da se ti odnosi kvare. Ponavljam i Mađarskoj je u interesu da ti odnosi budu veoma pozitivni i veoma dobri. Vlast u Mađarskoj neće sebi dozvoliti da bude neka vrsta poligona za antisrpsko delovanje ili pokušaj rušenja vlasti u Srbiji. Budimpešta neće biti neka vrsta baze za obračun određenih struktura u Briselu sa Beogradom, kao što to možda rade neki drugi u regionu, Zagreb ili neko drugi - ocenjuje Graovac.

WhatsApp Image 2026-03-21 at 19.07.23.jpeg

Kada se sagleda ko je sve podržavao dolazak Mađara na vlast, naš sagovornik smatra da to govori da će Mađarska čvršće vezati svoju sudbinu za EU i da će odlučnije slediti politiku Brisela.

NIS MOL
NIS MOL

- Pitanje je samo da li će biti među zemljama koje prednjače i avangarda su tom antiruskom narativu ili će, poput Italije i nekih drugih zemlja, biti umerenija. U svakom slučaju Mađarska će biti jedna od onih država koje neće više predstavljati kamen spoticanja u politici EU prema Ukrajini i Rusiji i to se nas direktno ne tiče. Nas se direktno tiče pre svega odnos MOL-a i NIS-a. To pitanje je pre svega pitanje rusko-mađarskih odnosa i to se ni ranije nije ticalo previše nas, niti smo mi mogli na to da uticemo. U tom smislu videćemo kako će nova vlast u Budimpešti gledati na odnose sa Rusijom i koliko će vlast u Moskvi imati poverenja u sadašnje strukture u Mađarskoj. Ne bi me iznenadilo da tu dođe do određenog zastoja i komplikacija - zaključuje Graovac.

Mađarska bi imala posledice ako ne poštuje dogovore

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže da promena vlasti u Mađarskoj može da utiče na intenzitet odnosa koje su uspostavili Vučić i Orban kroz lični odnos, ali da sigurno neće biti narušen.

Sequence 09.00_56_11_18.Still003.jpg
Nikola Perišić

- Dogovorena međusobna saradnja u kapitalnim projektima, kao što je izgradnja železničke infrastrukture ili učešće MOL-a u vlasničkoj strukturi NIS-a, neće se menjati. Pre svega jer je Mađarska preuzela određene obaveze koje su parafirane kroz ugovore i sigurno bi snosila posledice ukoliko bi od nečega odustala. Takođe, i sama Mađarska ima koristi od učešća u svim tim projektima tako da nema interes da ih napusti. Pobeda Mađara sa sobom bi trebalo da donese i malo mirniju situaciju unutar EU, jer se budući premijer Mađarske profilisao kao konstruktivni partner Brisela, tačnije njegov politički profil nije toliko suverenistički nastrojen i omogućava dalju integraciju EU u oblastima zajedničke spoljne i bezbednosne politike što je prethodnih godina u fokusu političkog delovanja institucija EU - ocenjuje Perišić.

On smatra da će homogenije delovanje dati prostora da se veći fokus prebaci i na proširenje EU.

- To jeste pozitivan signal za Srbiju, ali još uvek nedovoljno konkretan i opipljiv kada je u pitanju dinamika sprovođenja politike proširenja. Svakako dobri odnosi između dve države koji su stvoreni predstavljaju temelj podrške Srbiji na putu evropskih integracija i zasigurno ih Mađarska neće usporavati.

Kurir Politika

WhatsApp Image 2026-03-21 at 19.07.23.jpeg
Viktor Orban Peter Mađar Dragan Đilas Miroslav Miki Aleksić Vladan Đokić Branko Ružić Miloš Jovanović
Aleksandar Vučić
555.jpg