Deo opozicije, ali i ceo blokaderski blok požurili su da rezultate mađarskih izbora protumače kao sopstveni vetar u leđa iako je svima jasno da to nema nikakve veze sa srpskom političkom realnošću. Odmah nakon pobede Petera Mađara i njegove stranke Tisa, naši opozicioni lideri ne samo da su pokušali na sve načine da tuđu pobedu prisvoje i preslikaju na domaći teren, već su i otišli u Berlin na sastanke s predstavnicima Bundestaga i Ministarstva spoljnih poslova Nemačke.

Predsednik stranke Srce Zdravko Ponoš, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta i predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović još jedanput su pokazali da im je od razgovora sa građanima Srbije uvek važniji i isplativiji razgovor sa inostranim faktorima, jer to je jedina podrška na koju mogu da računaju.

Nije slučajnost

Kada se tajming odlaska u Nemačku stavi u širi kontekst, teško ga je posmatrati kao puku slučajnost. Naprotiv, otvara se pitanje da li je reč o koordinisanom političkom potezu, kojim se pokušava obezbediti podrška iz inostranstva i dodatno ojačati narativ koji se već plasira u domaćoj javnosti.

Paradoks postaje još veći kada se uzme u obzir da isti ti političari ne kriju divljenje mađarskom opozicionom lideru, koji je pobedio do sada neprikosnovenog Viktora Orbana, između ostalog, i zbog toga što je obilazio Mađarsku uzduž i popreko i vodio kampanju kroz razgovore s građanima.

Svesni kakvo poverenje, odnosno nepoverenje vlada između njih i većine građana Srbije, naši opozicionari biraju drugačiji put i uporno traže prečice do vlasti uglavnom preko evropskih centara moći - Berlina, Brisela, Strazbura i drugih uticajnih adresa.

Politički analitičar Dejan Lisica ocenio je za Kurir da scenario koji smo gledali nakon izbora u susednoj Mađarskoj predstavlja vrhunac političkog apsurda i jasan je pokazatelj za koga zapravo radi antisrpska opozicija.

- Stefanović, Ponoš, Grbović i Lazović utrkivali su se ko će pre javno da proslavi uspeh Petera Mađara, projektujući njegove procente na sopstvene puste želje. Nije prošla ni noć od zatvaranja birališta u Mađarskoj, a četvorka iz naše opozicije već je bila na putu za Berlin. Teško je poverovati u slučajnost da se odlazak po političke instrukcije u Nemačku dešava baš u trenutku kada pokušavaju da uvezu mađarski scenario u Srbiju. Posebno bode oči licemerje srpskih opozicionara koji hvale Mađarovu terensku kampanju, dok sami nisu u stanju da pronađu ni Surdulicu ni Crnu Travu na mapi. Istina je poražavajuća, a ona je da se opozicioni lideri nisu udostojili da obiđu sela u svojoj zemlji. Za njih je Srbija izvan kruga dvojke nepoznata teritorija koju preziru - kaže Lisica.

Udar na psihu

On naglašava da "srpski seljak prepoznaje one koji se sete naroda samo kada treba blokirati traktorima saobraćajnice, dok istovremeno maštaju o berlinskim salonima".

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Ono što najviše zabrinjava nije njihova politička naivnost, već otvoreno delovanje protiv nacionalnih interesa. Slaviti slabljenje političke opcije u Mađarskoj koja je Srbiji bila najčvršći saveznik u Evropi jeste ništa drugo do direktan pucanj u nogu sopstvenoj državi. Mađarska je pod rukovodstvom Viktora Orbana bila brana prijemu tzv. Kosova u međunarodne institucije. Opozicionarima ovo očigledno ne smeta, jer je njihov stav o južnoj srpskoj pokrajini odavno poznat, pa je tako za mnoge od njih Kosovo i Metohija zapravo država. Očigledno je da su blokade i protesti propali, a porazi na lokalnim izborima ostavili duboke tragove na psihu opozicionih lidera - ističe Lisica.

On ukazuje da veličanje Petera Mađara blokaderima služi kao "jedina preostala motivacija i način da opravdaju sopstvenu nesposobnost pred glasačima".

- Umesto da pokušaju da razumeju sopstveni narod, oni su izabrali put vazalnog odnosa prema stranim centrima moći. Srbija ne treba da brine dok je narod svestan ko ide među njih da ih sasluša, a ko ide u Berlin da traži pomoć za rušenje sopstvene države. Srpski narod svoju sudbinu neće prepustiti onima kojima su stranci preči od sopstvene zemlje - zaključuje Lisica.