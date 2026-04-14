Lider Narodnog pokreta Srbije Aleksić je, naime, komentarisao sutrašnju vanrednu sednicu koju je zakazala predsednica Skupštine Ana Brnabić i naglasio da "sednica o nepoverenju Vladi možda služi skretanju pažnje sa suđenja Selakoviću."

Njegova konstatacija zvuči potpuno suludo, budući da su predlog za glasanje o nepoverenju vladi podneli i poslanici Aleksićeve stranke, uz SSP, SRCE, Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološki ustanak i samostalnog poslanika Miloljuba Albijanića.

Opozicija, očigledno ne zna dal' je pošla ili je došla, odnosno ne zna ni šta je zahtevala, niti se sama sa sobom usaglasila!

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov se tim povodom oglasio na X platformi i pourčio Miroslavu Aleksiću da slobodno povuče svoj predlog i - problema neće biti!

- Odlično. Povučeš predlog koji ste podneli i nema skretanja pažnje. Jednostavno, zar ne? - naveo je Jovanov u svojoj objavi na društvenoj mreži X.

Aleksić, međutim, nije ostao sam u svojim stavovima.

Pored njega, oglasio se i advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić, koji je izjavio da predsednica Skupštine Srbije Ane Brnabić zakazivanjem sednice parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda - glasanjem o nepoverenju Vlade, kako je naveo, ''krši skupštinski Poslovnik, jer u proceduri ima i drugih zakona''?!

Jovanov se osvrnuo i na dvostruke aršine koje poteže opozicija.

Kako je naveo, prema Ustavu Republike Srbije i Poslovniku Narodne skupštine, predlog za glasanje o nepoverenju Vladi razmatra se na prvoj narednoj sednici, i to najranije pet dana od njegovog podnošenja. Kako je ovo upravo prva sednica nakon podnošenja predloga, očigledno je da nije došlo do kršenja bilo kakvih propisa - naprotiv, postupak je sproveden u skladu sa pravilima.

Takođe, podnosioci su ranije podneli krivičnu prijavu protiv Ane Brnabić jer njihov sličan predlog nije bio uvršten u dnevni red. Sada, kada je sednica sazvana i predlog razmatran, ponovo izražavaju nezadovoljstvo.

- Hajde, ljudi odlučite se više šta hoćete! Ne može ni da vam se izađe u susret kad stalno menjate mišljenje. I ubuduće, ako uopšte bude bilo prilike, razmišljajte dobro o onome što predlažete i tražite, jer nikada ne znate kada će da vam se ostvari, odnosno kada ćemo da vam ispunimo želju - naveo je Jovanov.