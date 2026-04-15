KURTI BI DA ZAKONOM ZABRANI SRBIMA DA PRIČAJU O STRAŠNIM ZLOČINIMA OVK: Skupština u Prištini usvojila skandaloznu Rezoluciju - pokušaj amnestije terorista!
Skupština tzv. Kosova usvojila je rezoluciju "o istini i dostojanstvu žrtava rata“ kojom se, između ostalog, poziva na kažnjavanje umanjivanja ili poricanja zločina koje je počinila srpska strana, što u prevodu znači da bi svako ko bude govorio o zločinima koje je počinila tzv. OVK mogao biti i krivično gonjen, a narativ Prištine predstavlja se kao jedini tačan!
Rezolucija, koju je predložila Demokratska partija Kosova, usvojena je u petak, a u njoj se, između ostalog, navodi da je odgovornost institucija samoproglašenog Kosova, uključujući one pravosudne, da sprovode istraživanje i dokumentovanje "zločina koje je Srbija počinila tokom rata na Kosovu".
Osim toga, rezolucija poziva na dopunu Krivičnog zakonika Kosova, kako bi se predvidele kazne za osobe koje "poriču ili umanjuju zločine koje je počinila Srbija tokom rata 1998–1999", kao i da se predvide kazne za osobe koje "počine dela koja krše dostojanstvo žrtava, odobravaju, veličaju ili opravdavaju tiraniju i proizvoljnu vladavinu Srbije, kao i zločine koje je počinila na Kosovu, ili šire srpsku propagandu", piše Kosovo online.
Nakon nezadovoljstva izložbom Škeljzena Gašija, u kojoj su spomenute i albanske žrtve OVK, rezolucija obavezuje svaku instituciju da, pre nego što finansijski ili na bilo koji način podrži aktivnosti koje imaju za cilj da predstave ratni period ili koje sadrže elemente iz ratnog perioda, obezbedi "sadržaj materijala, tačnost podataka i istorijsku istinu“.
Istoričar Aleksandar Gudžić kazao je za Kosovo onlajn da je cilj rezolucije da se dominantan narativ o ratu na KiM ne preispituje, dodajući da Aljbin Kurti sebe vidi kao "oca treće kosovske republike" koja je isključivo nacionalna i izgrađena na albanskim žrtvama.
- Svakako će biti ograničena mogućnost preispitivanja odgovornosti OVK u ratovima 1990-ih za eventualne ratne zločine. Takođe će biti ugrožena mogućnost da se iznose drugačija mišljenja o ratovima, a smisao i suština ovih zakona jesu, po mom mišljenju, da se teme 1990-ih i narativ koji je dominantan u kosovskoj naučnoj, ali i političkoj i široj javnosti, ne preispituju i ne dovode u pitanje - rekao je Gudžić i dodaja da će Rezolucija izazvati "dodatno nepoverenje Srba prema kosovskim institucijama", i naglašava da je sloboda govora takođe ugrožena.
Sa procenom da je rezolucija usvojena kako se ne bi preispitivao zvanični i opšteprihvaćeni narativ o ratu slaže se i istoričar Petar Ristanović.
- Ova rezolucija je pokušaj da se spreči istraživanje i preispitivanje događaja tokom rata. Pod maskom zaštite dostojanstva žrtava, suštinski pokušava da se u kamen upiše jedna istina o ratu, pri čemu bi svako njeno preispitivanje moglo da nosi krivičnu odgovornost. Da li to znači da istoričar koji dovodi u pitanje opšteprihvaćenu istinu o tom ratu može da bude predmet krivičnog gonjenja? Srpske žrtve rata su potencijalno u riziku od krivičnog gonjenja jer, prema zvaničnom narativu Prištine, OVK nije činila ratne zločine - govori Ristanović i dodaje:
Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović istakao je da ono što se ovom rezolucijom traži i cela priča je u tome da je to pokušaj pritiska da se amnestiraju svi oni koji su počinili zločine nad Srbima.
- Ovo je pokušaj da se nametne jedna istina i zabrani svako drugo viđenje. U ovoj rezoluciji je apsolutno samo identifikovano ono što oni utvrde i njihova istina i njihov ugao. Zabrana bilo kakve druge istine ili pominjanja bilo čega drugog - rekao je Odalović za RTS
Prema njegovim rečima, traže da se izmeni Krivični zakon samoproglašene države i da u njega unesu i kaznene odredbe za bilo koga ko pokušava na bilo koji način da objasni i da kaže istinu o nekom događaju.
- Takođe, ukoliko neka od žrtava sa srpske strane, ili neko čiji su članovi porodice bili žrtve zločina OVK tokom rata, govori o svom iskustvu, da li može biti predmet krivičnog gonjenja budući da je jedna od opšteprihvaćenih istina na Kosovu da OVK nije činila ratne zločine? Mnogo pitanja i potencijalno mnogo problema.
Prema njegovim rečima, ova rezolucija će biti korišćena kao vid pritiska i ugroziće pravo na slobodu govora svih građana, uključujući i Albance, a takođe ukazuje i na mogućnost rasta međuetničkih tenzija.
Kurir Poltika/Kosovo online