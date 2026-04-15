"Televizija N1, kao nezavisna i profesionalna informativna redakcija, sama bira goste i teme, zbog čega je neprihvatljivo samopozivanje i međusobno pozivanje dvojice funkcionera u program naše televizije".

Ovo je, ne verovali ili da, saopštenje blokaderske televizije N1 nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da "sa oduševljenjem" prihvata poziv na duel generalnog sekretara Evropskih demokrata Sandra Gocija baš na toj televiziji!

Pazite taj paradoks: medij koji deceniju kuka kako Predsednik Srbije "ne sme" da dođe kod njih, sada vrišti jer je on zapravo pristao!

N1 dalje u saopštenju Vučića i Gocija zove "dvojica funkcionera".

Šta je njima neprihvatljivo??

Aj što tako zove Gocija - do prekjuče nismo ni znali ko je - ali pokušaj da se umanji funkcija Aleksandra Vučića koji jeste PREDSEDNIK REPUBLIKE je zaista žalostan. I naravno politički ostrašćen.

I naravno (sitna, mizerna) provokacija.

Tužan je ovaj fejl "nezavisne" privatne televizije.

Pa na tacni su dobili priliku da imaju ekskluzivu, da konačno naprave neku gledanost, da postave pitanja šefu države - da nemaju samo monologe o Vučiću u uvodnicima svojih dnevnika, eto predsednik je (kao i uvek) za dijalog...

Čega se N1 zapravo plaši?

Jer ovo saopštenje i odbijanje TV duela u kojem učestvuje presdednik Aleksandar Vučić pokazuje paniku!

"Nezavisni" su upravo pokazali kakvi su amateri! Profesionalni amateri!

Pa bar da im vesti o Gociju koji je Vučića pozvao na N1 i Vučićevi odgovori nisu bili među najudarnijima prethodna dva dana, pa bar da se nisu sladili komentarima svojih gledalaca ispod tih vesti da Vučić neće prihvatiti izazov, da "kukavica potvrđuje da je kukavica"...

Pa bar da su ozbiljan medij kao što nisu.

Jer da jesu - kada je predsednik rekao "Može, vidimo se!" - umesto da su sredili studio, popalili sve reflektore - NASTAO JE MRAK!

Nismo se iznenadili.

Jer, lakše je držati uvodne monologe o Vučiću kad nema ko da vam odgovori, nego se suočiti s njim u studiju.

I? Šta je zaključak?

Pa da ovu blokadersku televiziju (koja sebe voli da zove profesionalnom a upravo je pokazala amaterizam) nikada nisu ni zanimali odgovori, niti ih traži. Njima su dovoljni podobni gosti.

Godinama grade mit o tome kako je Vučić taj koji blokira dijalog. Kada je taj balon pukao, ostali su ogoljeni.

Oni su ti koji blokiraju ulaz istini u svoj (nezavisni) studio.

Oni su ti koji su sami sebi napisali kraj jednog lažnog mita.