BLOKADER DILER IZ UŽICA PRIZNAO DA JE SKRIVAO DROGU: Na mitinzima javno ismevao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a onda tajno prodavao marihuanu!
Blokader Nemanja Novaković iz Užica, koji je uhapšen kada je kod njega u garaži je pronađena opojna droga, saslušan je danas u istražnom postupku. Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi, kod njega je u opsežnoj akciji policije koja je uradila više pretresa, pronađeno oko 30 grama marihuane.
On je u istrazi izjavio da je drogu koristio za sopstvenu upotrebu i protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojne droge za ličnu upotrebu.
Zakonodavac je predvideo novčanu kaznu ili do tri godine zatvora za ovo krivično delo, a postoji mogućnost i oslobađanja ukoliko osumnjičeni prizna od koga je nabavio drogu.
Novaković je, podsetimo, mesecima divljao po Užicu, a sada je dolijao - kao diler. On je koristio svaku priliku da na ulicu izađe sa maketom predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokušavajući javno da ga ismeje, a sve to vreme je u garaži tajno držao drogu i, kako se sumnja, prodavao je!