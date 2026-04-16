Blokader Nemanja Novaković iz Užica, koji je uhapšen kada je kod njega u garaži je pronađena opojna droga, saslušan je danas u istražnom postupku. Kako saznajemo od izvora bliskog istrazi, kod njega je u opsežnoj akciji policije koja je uradila više pretresa, pronađeno oko 30 grama marihuane.

On je u istrazi izjavio da je drogu koristio za sopstvenu upotrebu i protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojne droge za ličnu upotrebu.

Zakonodavac je predvideo novčanu kaznu ili do tri godine zatvora za ovo krivično delo, a postoji mogućnost i oslobađanja ukoliko osumnjičeni prizna od koga je nabavio drogu.

Novaković je, podsetimo, mesecima divljao po Užicu, a sada je dolijao - kao diler. On je koristio svaku priliku da na ulicu izađe sa maketom predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokušavajući javno da ga ismeje, a sve to vreme je u garaži tajno držao drogu i, kako se sumnja, prodavao je!

U garaži mu pronađena droga Foto: Društvene Mreže

Kurir.rs/Z.G.

