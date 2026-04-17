Još jednom su potvrđene reči Aleksandra Vučića, ali ovoga puta, od strane blokadera! Naime, voditelj blokaderske Nove S Željko Veljković je, verovatno, na iznenađenje mnogih potvrdio reči predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i baš se kao i šef države zapitao ko je uopšte Sandro Goci koji poziva Vučića na debatu i ko uopšte za njega zna.

- Prvo, ko je Goci, a da nije Žare i Goci? To sam saznao kasnije, da oni više ne pevaju zajedno. Ja sam za Sandra Gocija, iako smatram da sam poprilično dobro informisan, čuo otprilike prekjuče. Bukvalno, ko zna za njega - rekao je Veljković i nastavio:

- E sad su odjednom, ti divni ljudi koji nas brane inače, sad oni svi odjednom misle ma Goci je taj koji Vučića treba da izazove na intervju. Šta druže znate o Gociju, ko je Goci? Koliko god su te Demokrate, ne jedna velika politička snaga, koliko god da su oni podržavali i N1 i proteste u Srbiji i sve to, ovo je potez koji je neprihvatljiv - rekao je Veljković i naglasio:

''Nakon ovoga, mislim da tog Gocija ne bi trebalo ni da pominjemo''.

Podsećamo, sve je počelo kada je Sandro Goci javno, preko Tvitera (Iksa) pozvao predsednika Srbije na duel na TV N1.

Predsednik Vučić je iste večeri, tokom gosotvanja na RTS-u, javno upitao - da li neko uopšte zna ko je Goci!

Do tog trenutka očigledno niko nije znao, ali je za blokadersku N1 Sandro Goci bio udarana vest sve dok predsednik Srbije nije poručio da sa oduševljenem prihvata njegov poziva za debatu na N1 - nakon čega je na N1 nastao muk!

I drugi blokaderski novinari su postali veoma sumnjčavi prema do tada prikladnom Gociju, pa je tako novinarska nedeljnika "Vreme" Jovana Gligorijević na Iksu dovela u pitanje debatne veštine generalnog sekretara Evropskih demokrata Sandra Gocija.

Sandro Goci