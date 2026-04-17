Slušaj vest

I vrapci već znaju da je godinama ovaj medij koji uvek bio na strani protivnika legitimno izabrane vlasti u Srbiji prozivao Vučića: te ne učestvuje samo u nameštenim intervjuima, te ne bi se dobro proveo na nezavisnoj televiziji kakva je njihova, te predstavnici vlasti ih izbegavaju… a kad su se kockice konačno sklopile, kad je Vučić poslao poruku: samo kažite u koliko sati, i tu sam… šolakovci koje je Šolak prodao izvrnuli su se na leđa.

Ispalo je da su se samo šalili, kao oni klinci koji kad im zavrneš uvo cvile: ma niste doobro čuli šta smo vikali, moja mama je kurva!

Za stanje u kojem su se posle Vučićevog pristanka našli urednici i novinari blokaderske televizije N1 u srpskom jeziku ima sijasete slikovitih fraza, a jedna od njih je da su se "usrali od straha".

Kad je predsednik Srbije onomad gostovao na Insajderu, polovina "zvezda" N1 popljuvala je Brankicu Stanković zbog "kolaborantskih pitanja". Kao, nije smela da ga pita prave stvari, i kao lako je Vučiću sa Insajdderom. Što ne dođe na N1. A sad, kad su čuli: kuc, kuc, ko me je tražio? - blam! Blamčina! Nismo kod kuće!

Razlog: Vučić se, kažu, sam pozvao, nisu ga oni pozvali, i zato ne može.

Žele valjda da kažu da se kod njih zna red, da je programska šema svetinja i da ga niisu planirali. Isti oni što svaku blokadu u Beogradu prate uživo, a novinari im ostaju na terenu sve dok i se iposlednji blodareski zbgubidan ne odvuče kući!

Ali, hajde da vidimo činjenice: Vučić se nije sam pozvao!

Pozvao ga je Sandro Goci, zaštitnik blokadera, čovek koji ih je predložio za nagradu Saharov, i koji ih je pozvao u Bilbao gde su govorili "o torturi i progonu koji trpe od režima Aleksandra Vučića“. Isti taj Goci u oktobru 2025. na N1 govorio je o pritiscima na nezavisne medije i situaciji u kojoj se nalazi N1 nakon što ih je Šolak prodao.

E, taj Goci je posle tirade o potrebi da se vodi „demokratska debata na slobodnom mediju“, što su preneli i N1, i Nova, i Danas, i Radar, predsedniku Srbije poručio: "Sutra u 12.10 biću na N1".

N1 je tada ćutao. Nisu rekli da Goci nije pozvan. Jer jeste bio pozvan, mada je to čista formalnost, pošto evroparlamnetraaci u Junajted medije ulaze otvarajući vrata nogom, kad god im se ćefne da zarad poena u svojim zemljama opljunu Srbiju.

Dakle, da ponovimo: Goci je pozvao Vučića, a Gocija je pozvao N1. Vučić se odazvao pozivu.

Tako stoje stvari formalno. A suštinski…

Mi smo zvali Vučića, nije hteo da dođe, pa ne može sada kad on hoće, to je, sažeto, razlog.

Složićemo se svi da je Orijana Falači veći novinar od Žakline Tatalović i ostalih zvezda N1. Falačijeva se prolsavila intervjuima sa znamenitim političarima. Nekada se na studijama novinarstva učilo kako je deset dana provela u hotelu u Teheranu čekajući da je primi Homeini. Nije poznato da je jedanaestog dana, kad je stigao poziv, rekla: e, sad ja neću! Ili ovo: Orijana je u svojim sećanjima više puta pominjala da je za neke sagovornike, poput Henrija Kisindžera, morala mesecima da opseda njihove kabinete i piše bezbroj pisama pre nego što bi pristali na susret. Nema u njenoj biografiji primera da je od nekog sagovornika odustala zato što joj nije odgovaralo vreme za razgovor.

Ali, to je bila Orijana Falači. Po njoj se zove italijanska nagrada borcima za slobodu govora i ljudska prava.