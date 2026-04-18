Slušaj vest

U Novom Sadu danas su građani održali protest zbog postupanja policije na jučerašnjoj blokadi u tom gradu kada je na blokaderskom skupu, na raskrsnici koju je blokralo nekoliko blokadera, policija je privela penzionera čije je kretanje ugrozio jedan od demonstranata.

Foto: Printscreen X

Zbog ponašanja policije, koje su građani ocenili kao "stavljanje na stranu onih koji blokiraju ulice" na skupu su izneli svoje stavove u vezi sa situacijom koja predugo traje ne samo u Novom Sadu već u čitavoj zemlji.

Politički analitičar Nebojša Oberknežev je istakao da već 18 meseci manjina "teroriše tihu većinu", uz ocenu da je neophodno da se takvim pojavama stane na put. On je pozvao institucije, pre svega MUP, da postupa isključivo u skladu sa zakonom i da se, kako je rekao, napravi jasna razlika između onih koji protivpravno blokiraju funkcionisanje države i građana i onih koji žele nesmetano kretanje.

- Rekao sam da jučerašnji događaj nije izolovan. Dakle, ovo je samo jedna kap u moru koja se dešava tokom svih ovih 18 meseci. I stvarno je nadopustivo više da vi gledate da neko apsolutno krši zakon i da on bukvalno biva kao mažen i pomilovan za sve to što čini. A s druge strane, oni koji žele mirno da prođu tom ulicom, oni bivaju faktički privedeni, na takav brutalan način, da jedan policijski službenak se ophodi prema starijem građaninu Novog Sada je apsolutno nedopustiv. S druge strane, ako govorimo o ovih 18 meseci, prvo su krenuli, kako oni kažu, iz apolitičnog smisla. Neutralno. Politika ih ne zanima. Došli su na politički teren. U redu – onda igrajete političku igru. Normalnu političku igru. A ne i dalje da građani Republike Srbije trpe teror, nasilje, blokiranje ulica - rekao je Obrknežev i dodao da "s druge strane imamo vlast".

Podsećamo, predsednik SNS Miloš Vučević posetio je danas Mirka Pavlova, čoveka kog je policija zaustavila i privela zato što je pokušao da prođe kroz nelegalnu blokadu u Novom Sadu. Tokom razgovora se telefonski uključio i predsednik Aleksandar Vučić, koji se izvinio Pavlovu.

Nebojša Obrknežev ukazao je da upravo državna vlast sve vreme poziva i na dijalog i na smirivanje i na spuštanje tenzija.

- Kada govorimo o njihovom dejstvovanju po ulici, vidimo da tu sa određenih platformi itekako se potpiruje. Dakle, N1 i Nova S i Radar i Danas i to je nešto što je apsolutno nedopustivo i tome se više mora stati na kraj. Jednostavno, srpski narod ovo ne želi. Želimo zajedništvo, međusobno dobro razumevanje i da se vratimo u jedno normalno funkcionisanje života, da nam više ne siluju našu normalnu svakodnevnicu - rekao je Oberknežev.