Doktor blokader Dragan Milić izneo je u medijima tvrdnje u vezi sa mogućim terminima vanrednih parlamentarnih izbora, navodeći datume 5. ili 12. jul, iako zvanična odluka o raspisivanju izbora nije doneta.

Milić je tom prilikom pozvao opozicione aktere i deo studenata na organizovanje u vezi sa izborima, uz iznošenje procena o njihovom mogućem terminu i političkim okolnostima u kojima bi se oni održali, iako je potpuno nejasno na osnovu čega Milić spekuliše o tačnim datumima izbora, kao i o njihovom političkom i logističkom kontekstu.

- Oni računaju da će upravo letnji meseci, izvesno, smanjiti izlaznost. BIA će raditi analize koliko je ljudi uplatilo letnje aranžmane i kada, pa će izbori najverovatnije biti u vreme kada je najveći broj građana Srbije van zemlje. Statističari koje je angažovao SNS- domaći i strani- izračunali su da bi na letnje izbore izašlo oko 63 odsto glasača, svakako ne više od 65 odsto, što ide u prilog SNS-u. Pritom, SNS računa i na disciplinu svojih pristalica koji bi i pod ucenom morali da se vrate da glasaju - kaže on.

Ne samo da je dr Milić vidovit, pa iznosi informacije o izborima u javnost, a niko još nema zvaničnu potvrdu kad će se održati, nego nakon silne kuknjave za izborima, sada već priznaje sopstveni poraz. 

Kako je naveo i sam, on priznaje da opozicija i studenti nisu spremni za izbore ''kad god da se oni održe'', ali i pored toga huška na rušenje vlasti.

Lično mislim da za izbore koji bi bili uskoro ni opozicioni blok, a ni studentska lista nisu spremni. Niko. Strašno se kasni i to je nedopustivo. Sujeta je i dalje jako izražena i svako zazire od onog drugog. Ne razumem zašto se već nisu organizovali sastanci antirežimske opozicije u cilju definisanja strateškog pristupa izborima i regulisanja tehničkih pitanja, kao što su kontrola izbora, birački spiskovi i slično - rekao je Milić.

On je dodao da je entuzijazam koji imaju studenti u blokadi "lep i poželjan", ali da "samo entuzijazam neće doneti pobedu", već je za to potrebna "dobra organizacija".

No bez obzira što blokaderi nemaju ni dobru organizaciju, a još manje dobru komunikaciju, dr Milić ima svoje predloge za ministarstva, pa je u intervjuu za blokaderski tabloid Danas ponovio svoje želje iznete pre nepunih mesec dana u jednom podkastu.

Poslušajte ko su Milićevi kandidati za ministre:

