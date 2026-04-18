Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević posetio je danas Mirka Pavlova iz Sremskih Karlovaca, kojeg su kako je istakao, maltretirali blokaderi u Novom Sadu.

Vučević je poručio da zakon mora da važi za sve i da ko ne radi svoj posao ne može da radi za državu, kao i da očekuje odgovornost za ovaj incident.

- Ti ljudi koji su normalni, postaju simbol slobode. Mi smo se jutros okupili ispred PU Novi Sad da kažemo stop blokadama i blokaderskom teroru. Pustite da žive ljudi, šta to znači da ne date nekome da pređe put. Taj isti Mašić se pozdravio sa blokaderima koji ne daju đacima da uđu u školu. Ja pitam, gde je pravda? Imate pravo na svoje stranke, ali nemate pravo da nam blokirate život. U pravu je Mirko, država mora to da omogući - rekao je Vučević.

Kako je dodao, Mirko je skroman čovek, ali je postupio kao što pristojan svet radi.

Vučević je naglasio da je zabrinut reakcijom dela policije i pritiska dela medija, budući da Mirko Pavlov nije radio ništa nezakonito, njemu je onemogućeno da pređe pešački prelaz u centru Novog Sada.

- Onda je usledila neprimerena reakcija Siniše Mašića, policajca, koji je prijatelj blokadera. Ne samo da je policija, po mom mišljenju, postupala neprofesionalno, taj policijac Mašić, oni i kasnije ne reaguju na nasilje Srđana Dizdara koji napada Mirka. To je čovek koji je bušio gume, pretio predsedniku države. Hvala predsedniku Republike što se uključio. Mora da se progovori, pritisak je neizdrživ. Danas Mirko, sutra neko drugi - naglasio je Vučević.

Podsetio je i da se i predsednik Srbije izvinio Mirku Pavlovu sto je pretrpeo neprijatnost.

Prema njegovim rečima, na današnjem skupu u Novom Sadu su okupljeni rekli da je dosta blokaderskog terora i onemogućavanja normalnog života.

- Je l’neko procesuiran što su nam išli na kuće? Mi smo pokazali odgovornost za manji slučaj, a šta je sa političarem Đokićem i Sinanijem? Oni neće da dijalog. Verujem da će stvari doći na svoje mesto. Tiha većina je umorna od bezakonja. Poručili smo da mora zakon da radi sve, ko ne radi svoj posao ne može da radi za državu. Očekujemo odgovornost. Ako neko hoće da se bavi politikom, skinete uniformu i predate značku. Onda se bavite politikom. Ogromna većina policajaca je ispravna. Zakon važi za sve, bili manjina ili većina. Pitanje je zakona, norme, slobode jednake za sve - poručio je Vučević.