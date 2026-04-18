Ispred Policijske uprave Novi Sad na Bulevaru kralja Petra Prvog od jutros se održava protest građana povodom jučerašnjeg incidenta na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i Žarka Zrenjanina, kada je došlo do nasilnog ponašanja policije prema starijem Novosađaninu Mirku Pavlovu, dok je hteo da prođe pored nekoliko blokadera koji su nezakonito blokirali saobraćaj!

Analitičar Stefan Srbljanović podseća za Kurir da je Pavlov nečiji deka, suprug, otac, brat i komšija i da je ovakva situacija zbog nasilja blokadera nažalost mogla da se desi sa bilo kim od nas, te da je javnost duboko potresena ovim incidentom.

- Svedoci smo da je Mirko Pavlov iz Sremski Karlovaca prosto želeo da pređe ulicu u Novom Sadu, ali da je bio sprečen od strane blokadera. Izostala je adekvatna reakcija policije koja je trebalo da zaštitu upravo Pavlova i apelujem na policiju da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom ove zemlje i da zaštiti one koje trpe maltretiranje, a ne da budu u službi onih koji sprovode maltretiranje i nezakonite blokade. Nedopustivo je da policija bude ta koja učestvuje u nasilju prema onim koji mirno pokušavaju da se prošetaju Novim Sadom i da staju na stranu blokadera. Građani su se jutros okupili u Novom Sadu jer ne žele više da trpe bezakonje, blokadersku brutalnost i da dozvole da im neko onemogućava normalan život i slobodno kretanje - govori Srbljanović i dodaje da je svakog normalnog građanina Srbije ovaj događaj duboko potresao:

- To je mogao da bude bilo ko od nas, nase rodbine, komšije ili prijatelja. Iako blokaderi pričaju da se bore za narod, oni taj narod maltretiraju konstanto, a napadaju i sopstvene komšije ako im se nađu na putu! Sa druge strane, pozdravljam reakciju i predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je lično pozvao Pavlova da mu se izvini u ime svih građana i države, ali i šefa SNS MIloša Vučeviča koji je posetio gospodina. Postupili su pre svega kao ljudi, emotivno, a ne kao političari i pružili podršku Pavlovu u ime svih pristojnih građana ove zemlje!

Pavlova je odmah lično pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i uputio mu izvinjenje:

- Vama hvala što ste pokazali strpljenje. Za mene je neverovatno da ne bude priveden onaj mladić koji vam je pretio samo zato što ste hteli da pređete ulicu. Ja se nadam i verujem da taj mladić nije imao zlu nameru. Ja vas molim da oprostite i meni i državi, a nama ostaje da se borimo protiv toga. Od mene imate najveće poštovanje, samo vas molim da prihvatite moje izvinjenje - rekao je predsednik gospodinu.

Pavlov kaže da je neverovatno da mora predsednik da ga zove, i ističe da je nezadovoljan postupanjem policije.

- Mene je sramota što ste vi uznemireni zbog našeg lošeg postupanja, molim vas da prihvatite izvinjenje - rekao je Vučić, na šta je gospodin rekao da su svi uznemireni, i da su na glasanju pokazali šta misle.