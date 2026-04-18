Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oštro je kritikovala postupke i izjave predstavnika Zeleno-levog fronta, optuživši ih za dvoličnu politiku i narušavanje ugleda države u inostranstvu.

Brnabić je posebno apostrofirala narodnu poslanicu Biljanu Đorđević iz Zeleno levog fronta, navodeći da opozicija jedno govori pred međunarodnim zvaničnicima, a drugo na sastancima unutar parlamenta.

"Biljana Đorđević je, citiram, rekla da Zeleno-levi front, ti blokaderi, žele da internacionaliziju krizu u Srbiji, Da idu po svetu, i pričaju kako je ovde tobože ne znam kakva kriza, i neistine o tome šta se u stvari u Srbiji dešava. To danas priča u trenutku dok traje sednica o evropskim zakonima.

Vidite, ta ista Biljana Đorđević je na kolegijumu Narodne Skupštine Republike Srbije, kada sam rekla da je važna sednica upravo zbog našeg evropskog puta, ona izgovorila, citiram: "Nama nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni".

Kada dođu ovi evroparlamentarci onda se oni busju u grudi kako im je najvažnije da Srbija bude u Evropskoj uniji. A kada smo iza zatvorenih vrata onda nam kažu pravu istinu, koju nikada ne dele sa evroparlamentarcima, a to je da njih ne zanima, čak im nije u interesu da se usvajaju evropski zakoni", istakla je predsednica Skupštine.

Ona je zatim predložila svima da pogledaju video koji je poslanica ZLF Biljana Đorđević objavila na Instagramu.

Reč je o videu koji su objavili i Evropski zeleni kao i Zeleno-levi front kao i evroposlanica Vula Ceci - a na kojem Đorđevićeva i Cecijeva pokazuju šta će se desiti Vučićevom režimu, predstavljajući ga kao lopticu koju Ceci šutira a za kojom zatim pojuri jedan pas.

Biljana Đorđević i Vula Ceci, scena iz videa Foto: Printscreen Instagram

Pogledajte samo molim vas klip koji je objavila na instagramu Biljana Đorđević. Pogledajte kako oni vide građane Republike Srbije. Tako što kažu: E kako će da završi režim Aleksandra Vučića, oni bace lopticu a pas trči za tom lopticom.

Za njih su građni Republike Srbije psi koje možeš da treniraš.

E tako bi oni sutra vodili Srbiju!", poručila je Ana Brnabić.