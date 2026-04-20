Brutalni udar na Srbiju ušao je u novu, najopasniju fazu! Iz medijske kuhinje u Zagrebu - odakle je još u januaru 2025. poslato uputstvo za blokade fakulteta, zvano "blokadna kuharica" - stigla je otvorena podrška prvom čoveku blokaderske liste, a u Barseloni je skup na koji je došao Aljbin Kurti organizovala blokaderska, parlamentarna opozicija, koja se otvoreno nudi kao oruđe u rukama onih koji bi Srbiju najradije videli na kolenima, poniženu i razbijenu.

Naime, jedan od najuticajnijih hrvatskih portala - Jutarnji list - objavio je da, kao "vođu" svojih nada da će srušiti srpskog predsednika Aleksandra Vučića, vide rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, upoređujući ga s Peterom Mađarom, čija je stranka pobedila na nedavno održanim parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Drugu štafetu napada preuzeli su predstavnici blokaderske parlamentarne opozicije predvođeni liderom Stranke slobode i pravde (SSP) Draganom Đilasom, njegovom potpredsednicom Marinikom Tepić i šefom Demokratske stranke (DS) Srđanom Milivojevićem, koji su otputovali u Barselonu da dočekaju goste panela čiji su bili suorganizatori, a na koji je pozvan i premijer lažne države Aljbin Kurti! I koji se pozivu odazvao.

Direktno mešanje

"Srpski Mađar. Kraj potrage za vođom: Je li Vladan Đokić čovek koji može srušiti Vučića?", hrvatski Jutarnnji list je indirektno potvrdio ono na šta su mnogobrojni srpski zavničnici i analitičari već dugo upozoravali: finansije i logistika za sprovođenje obojene revolucije u Srbiji, a sve pod plaštom nekakve navodne "studentske pobune", stigle su iz Hrvatske, koja je sada očigledno odlučila i javno da obelodani da je njihov "vođa" za ove prljave poslove - rektor Đokić.

- Mnogi Srbi još uvek veruju da se SSSR nije raspao i da Rusi samo što nisu prešli Dunav. To je ključni problem za Srbiju. Aleksandru Vučiću već se gotovo godinu i po drma stolica zbog upornih studentskih protesta koji se polako izduvavaju jer je on još u sedlu, ne da se, ali sada će, uvereni su u Beogradu nakon mađarskih izbora, ponovno živnuti. Jer, da parafraziramo "Maratonce": Aca je malo nervozan nakon neugodnih vesti iz Budimpešte - piše Jutarnji.hr .

Sasvim je jasno da više nema ni privida objektivnosti niti pokušaja da se prikrije direktno mešanje u unutrašnja pitanja Republike Srbije od strane Hrvatske, čiji su mediji, predvođeni upravo Jutarnjim listom, praktično proglasili svog favorita za sprovođenje "obojene revolucije", koju su od početka pomagali.

"Progresivne snage"

Na drugoj strani, blokaderska opozcija pohrlila je zapadnije u pravcu Barselone, odakle se otvoreno hvalila na društvenim mrežama što iznose svoje ideje na skupu sa Kurtijem, koji je jedino poznat i celu svoju politilčku karijeru je sagradio na upornom maltretiranju i progonu Srba iz južne pokrajine.

- Naša SSP je bila i suorganizator panela o Zapadnom Balkanu i pripremi strategija za borbu protiv autokrata, od Istoka do Zapada - napisala je potpredsedmica SSP Marinika Tepić na društvenoj mreži X, dok je lider DS Srđan Milivojević učesnike skupa nazvao "globalnim progresivnim snagama", što bi valjda trebalo da se odnosi i na Kurtija.

- Danas smo u Barseloni na skupu Globalnih progresivnih snaga, kako bismo odavde poslali jasnu poruku: Pobeda studentske liste je sjajna vest za Evropu - napisao je Milivojević, koji stalno zaboravlja da bi trebalo bar ponekad da predstavlja stranku čiji je lider, a to je DS.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je prošlo nešto više od godinu dana od kako je formirana antisrpska vojna alijansa Zagreb-Tirana-Priština, a da je posle skupa u Barseloni očigledno da su se toj alijansi priključili i srpski blokaderi!

Političko mesečarenje

- Baš u vreme obeležavanja genocida nad srpskim narodom u Hrvatskoj u Drugom svetskom ratu, može se uočiti taj kontinuitet hrvatske politike koji je prisutan i dalje. Ustašioidna politička javnost u susednoj republici očigledno smatra da je klasični Pavelićev program: jednu trećinu Srba pobiti, trećinu pokrstiti i trećinu proterati, ipak bio nedovoljan. Od nekadašnjih 48 odsto demografskog prisustva Srba u Hrvatskoj ostalo je 3,5 odsto i to bez konstitutativnog statusa, što je valjda za većinu hrvatskog pučanstva i previše. Domovinski pokret je ionako uslovio Plenkovića da ne bude ni jednog Srbina u Vladi, ali se sasvim jasno vidi da su političke ambicije zagrebačkog Kaptola mnogo šire od državnih granica njihove republike. Zvanični Zagreb se eklatantno meša u unutrašnju političku situaciju u Srbiji i sa sve Toninom Piculom, kao svojim kopljanikom, nastoji da promeni suvereno i demokratski izabranu vlast u Srbiji - ocenjuje Kojčić.

On objašnjava zašto je u svemu targetovan upravo predsednik Vučić:

- Srpski predsednik je kreator i personifikacija uspona Srbije, od snažnog ekonomskog razvoja, beskompromisnog rasta odbrambene moći naše zemlje pa do njenog medjunarodnog ugleda. Za razliku od njihovog političkog mesečarenja, Srbija je na pravoj strani istorije i zato joj pripada budućnost. To znači da je naša zemlja demokratska, da ne pravi aparthejd prema građanima koji ne pripadaju većinskoj naciji. Hrvatske političke ustašoidne elite još uvek sanjaju da će "lijepa njihova" biti ne samo očišćena od Srba već i da će se geografski prostirati do Brankovog mosta u Beogradu kada bi instalirali svoje poslušnike ovde. Najveći probem je što veći deo naše opozcije i njihovi simpatizeri u tome ne vide opasnost po sopstvenu zemlju, za sopstevnu decu i našu zajedničku budućnost, već sarađuju sa Kurtijem, Helezom i Piculom. Ali suvereni narod Srbije prepoznaje ovu paklenu igru i kazniće petu kolonu na parlamentarnim izborima - zaključuje Kojčić.

Darko Obradović: Velika greška na inostranim adresama

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu osvrnuo se na hrvatska i blokaderska poređenja srpskih prilika sa mađarskim, ali i na konkretno poređenje Petera Mađara sa rektorom Đokićem.

- Peter Mađar je pobedio zato sto je imao jasnu politiku, viziju i ponudu koju je dao biračima. U Srbiji to nije slučaj jer nema jasne politike i vizije kada je u pitanju ono sto se naziva “blokaderski” ili “studentski” pokret. Nikakav preliv energije iz Mađarske nije moguć, jer se radi o dva potpuno različita društvena konteksta. U najmanju ruku, Mađar Peter je imao jasnu politiku prema Kini i Rusiji, a toga ovde nema, niti se kandiduje drugačija spoljnopolitička orijentacija. Mađar je imao jasnu političku infrastrukturu, nosioce te politike, a ne “anonimne” aktiviste. Velika je greška ukoliko se na inostranim adresama lako zaključuje o procesima u dva potpuno kulturološki i politički različita društva koja nemaju ništa zajedničko - ocenjuje Obradović za Kurir.