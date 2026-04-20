Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je da je Zakon roditelj-negovatelj istorijski korak kada je u pitanju socijalna zaštita i briga o osobama sa invaliditetom.

- Naime, od 2013. godine o ovoj temi se iscrpno razgovaralo i roditelji su iščekivali zakonsko rešenje, ali prvi put 2026. godine se direktno radi na tome kako bismo od jeseni imali punu primenu ovog zakonskog rešenja. Želim da kažem da ovo nije rešenje koje nudi naše ministarstvo, ovo je rešenje koje je usaglasila radna grupa sačinjena i od predstavnika udruženja koja su zastupala interese roditelja - rekla je ona gostujući na RTS.

Ministarka je navela da je 15 udruženja koja zastupaju interese roditelja, dece i porodice učestvovalo u radu radne grupe.

- Vrlo je važno da se istakne da smo mi poprilično bili inkluzivni kada smo formirali radnu grupu, s obzirom na to da je Komisija predložila da svega 6 udruženja budu uključena u radnu grupu. Smatrala sam da je važno da damo priliku i drugim udruženjima kako bismo dobili kompromisno rešenje, kako bismo dobili što kvalitetniju verziju. Pomenuću samo neka od udruženja zato što želim da javnost u Srbiji, koja je vrlo zainteresovana za ovo pitanje, ima u vidu da su u radu ovog tela učestvovala udruženja, recimo, koja zastupaju interese obolelih od retkih bolesti. Govorim, recimo, o organizaciji NORPS, udruženje DEBRA koje zastupa obolele od najteže retke bolesti, u pitanju su dečica leptiri, kolokvijalno tako se u Srbiji nazivaju. Udruženje osoba sa autizmom, nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom koja okuplja praktično sve saveze osoba sa invaliditetom. Zatim Udruženje distrofičara iz Banata koje je zastupalo i ovu populaciju, Udruženje Evo ruka koje takođe pruža i usluge u zajednici kao Izvuci srce i tako dalje, dakle 15 udruženja iz različitih krajeva Srbije, usaglasilo je nacrt zakona roditelj-negovatelj sa predstavnicima institucija i mi smo o ovom nacrtu otvorili javnu raspravu koja će trajati do 7. maja - pojasnila je ministarka.

Ona je dalje navela da, sve dok se javna rasprava ne okonča, mi ne možemo reći da se pred nama nalazi gotov zakon.

- Ali nalazi se, po mom skromnom sudu, a i po njihovoj oceni, jedna verzija koja zadovoljava u ovom času potrebe onih kojima je ovaj zakon i namenjen. Moramo da kažemo da i roditelji koji neće ostvariti finansijsku naknadu, i oni su negovatelji, oni brinu o svojoj dečici, ali su radno angažovani i zbog toga njihova nega nije 24-časovna. Oni roditelji koji su, pak, nezaposleni, koji se staraju o detetu i fizički su prisutni 24 sata, nisu imali mogućnost da imaju finansijsku naknadu, nisu imali mogućnost za uplatu poreza i doprinosa, i oni su se do sada mogli koristiti samo postojećim rešenjem zakona o socijalnoj zaštiti koje predviđa da ukoliko traje nega 15 godina, tek kada navrše 65 godina mogu ostvariti pravo na minimalnu penziju - rekla je ona i nastavila:

- Ali, recimo, ukoliko ta nega traje 14 godina, oni nisu imali nikakva prava. Dakle, finansijska naknada za roditelje dece koja su korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć, a korisnici uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć su deca koja imaju veći stepen invaliditeta, više poteškoća, nisu samostalni najčešće, dakle njihovi roditelji koji su nezaposleni ostvaruju pravo na novčanu naknadu u iznosu od 65. 000 dinara. Ali šta je sada zahtev ministarstva u okviru ove javne rasprave, to smo mi, recimo, izneli kao ministarstvo i verujem da će se i ostali saglasiti, da to ne bude fiksni i trajan iznos, nego da se usklađuje sa rastom prosečne zarade, kako nikada ne bismo došli u situaciju da ta naknada bude manja od takozvanog minimalca.