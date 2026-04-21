Zdravstveno stanje Ratka Mladića ozbiljno je narušeno, a prema poslednjim informacijama, njegovo stanje ocenjuje se kao veoma teško. Kako je potvrđeno, srpski lekari trebalo bi da ga pregledaju u Hagu, gde se trenutno nalazi na izdržavanju kazne.

Da je situacija alarmantna, potvrdio je i Nenad Vujić, koji je juče posetio Mladića. On je tom prilikom istakao da pitanje njegovog lečenja nije političko, već isključivo humanitarno i medicinsko, naglasivši potrebu da se Mladiću omogući adekvatno lečenje u Srbiji. Ministar je, kako se navodi, već uručio i garancije Republike Srbije u tom smislu.

Prema rečima Darka Mladića, koji se uključio u emisiju "Redakcija" na televiziji Kurir, dodatne informacije o stanju generala očekuju se nakon novih pregleda. On je naveo da srpski lekari već borave u Hagu, ali da će pregled biti obavljen tek u terminu koji su odredile tamošnje vlasti.

"Od jutros nemam novih informacija, poslednje što znam jeste ono od juče kada sam ga posetio nakon ministra. Danas ću ga ponovo obići, dok će naši lekari, koji su već stigli u Hag, tek sutra imati mogućnost da uđu u bolnicu i obave pregled, jer su nam tamošnje vlasti odredile tačne termine koje moramo da poštujemo", rekao je Mladićev sin.

On je precizirao da su, zbog proceduralnih ograničenja, ponuđena tri termina tokom nedelje, ali da prvi nije mogao biti iskorišćen zbog kratkog roka za organizaciju dolaska lekara.

"Obaveštenje smo dobili kasno, u petak popodne, i bilo je tehnički nemoguće da se organizuje dolazak za ponedeljak. Zato je sreda prvi realan termin kada naši lekari mogu da ga pregledaju", objasnio je on.

Govoreći o terapiji, Darko Mladić je istakao da je medicinska dokumentacija dostavljena srpskim stručnjacima, ali da se terapija često menja jer lekari ne uspevaju da stabilizuju stanje pacijenta.

"Dobio sam medicinsku dokumentaciju i prosledio je našim lekarima, koji su odmah imali uvid u terapiju. Međutim, oni tamo stalno menjaju terapiju jer ne uspevaju da ga stabilizuju, tako da je to promenljiva kategorija i teško je u ovom trenutku dati precizan pregled šta tačno prima", naveo je on.

Ne može da jede, ni da pije vodu

Posebnu zabrinutost, kako kaže, izaziva činjenica da Mladić ne prima infuziju, iako otežano uzima hranu i tečnost.

"Bio sam iznenađen kada sam video da nema infuziju. Doktorka mi je rekla da ne može da jede i da čak ni vodu ne uzima kako treba. Pitao sam zašto mu se ne daje infuzija, ali objašnjenje koje sam dobio nisam razumeo i nije mi delovalo logično. Očekujem da naši lekari sutra to detaljno razjasne sa njihovim timom", rekao je Mladić.

Podseća se da je Mladić 10. aprila doživeo moždani udar, a da je i ranije imao slične zdravstvene probleme, što dodatno komplikuje njegovo stanje.

Kada je reč o mogućnosti da mu se omogući lečenje u Srbiji, Darko Mladić izražava pesimizam, ali i nadu da bi, s obzirom na pogoršanje zdravstvenog stanja, takva odluka ipak mogla biti doneta. On tvrdi da su i lekari u Hagu svesni ozbiljnosti situacije, ali da izbegavaju eksplicitne procene zbog pravnih posledica.

"Nažalost, mislim da sada ispunjava i kriterijume koji su ranije navođeni kao razlog za odbijanje. Čak je i njihova lekarka bila veoma pesimistična u razgovoru, iako to nije želela eksplicitno da kaže. Imam utisak da se više vodi računa o pravnim formulacijama nego o tome da se jasno kaže kakvo je stvarno stanje", rekao je on.

"Ako se nešto dramatično ne promeni, plašim se da su u pitanju dani. Bojim se da smo došli u situaciju da bi eventualno puštanje u Srbiju bilo više da poslednje dane provede tamo, nego da se suštinski izleči. Ipak, verujem da bi mu bar moglo biti produženo vreme i pružena adekvatnija nega", dodao je Mladić.