Na inicijativu predsednika Vlade Republike Srbije prof. dr Đura Macuta danas je održan hitan sastanak sa šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Andreasom fon Bekeratom, posvećen ključnim pitanjima stabilnosti akademske zajednice i unapređenja saradnje sa institucijama Evropske unije.

Tema sastanka bila je prvenstveno obezbeđivanje ravnopravnog odnosa i ujednačenog predstavljanja akademske zajednice van Republike Srbije. Premijer je naglasio potrebu da se predstavljanje akademske zajednice harmonizuje, ističući da je za svaki nastup u njeno ime neophodna usaglašena platforma svih predstavnika u Srbiji, a sve u cilju izbegavanja dalje politizacije i polarizacije.

Ocenio je da je ovakav pristup ključan i neophodan radi očuvanja teško postignute stabilnosti u akademskoj zajednici, nakon perioda tokom 2025. godine, kada je bio blokiran rad svih državnih akademskih institucija.

Na sastanku je istaknuta i potreba za podizanjem nivoa kulture medijskog dijaloga, kao i za smanjenjem napetosti u javnom prostoru.

Takođe, razmatrani su i analizirani koraci ostvareni u implementaciji Reformske agende, kojoj je Vlada Republike Srbije u potpunosti posvećena, sa ciljem dostizanja postavljenih ciljeva, uprkos tome što u pojedinim oblastima oni nisu najrealnije definisani.

Predsednik Vlade zahvalio je šefu Delegacije što se odazvao hitnom pozivu i poručio da će razgovori sa predstavnicima Delegacije EU u Republici Srbiji, kao i sa zvaničnicima Evropske komisije, biti nastavljeni na redovnom nivou, budući da je kontinuirani dijalog ključan za rešavanje otvorenih pitanja i dalji napredak na svim poljima.

