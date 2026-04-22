Tek što je seo u fotelju izvršnog direktora "Adria News Network", legendarni ratni izveštač Brent Sadler postao je seme razdora unutar već uveliko poljuljanih redakcija u medijskom sistemu Dragana Šolaka.

Brent Sadler

Već sama najava dolaska Sadlera, njegovo ime kao zvaničnog zastupnika N1 u APR-u umesto dosadašnjeg Igora Božića, izazvala je pravi histeriju među Šolakovim jurišnicima koji su ustali u "odbranu" privatne televizije koja je prodata za basnoslovnu sumu, a sada je Sadlerov prvi intervju za blokaderski tabloid Nova pokrenuo novo ratno žarište.

Novi izvršni direktor u intervjuu je poručio da se "nije vratio u Srbiju bi nadgledao urušavanje redakcija koje je pomagao da se izgrade".

Novinari blokaderi dveju bratskih TV kuća sada ratuju jedni s drugima zbog naslovne strane tablokaderskog tabloida i davanja (tolikog) porstora Brentu Sadleru: jedan brani direktora drugi ga napada, i tu se dele na klanove i ne mogu da se dogovore.

Zvezda odbrane je Željko Veljković sa Nove S koji je biranim rečima izreklamirao intervju sa Brentom Sadlerom opisujući ga kao "zanimljiv" i da će mnogi biti iznenađeni.

No, izgleda da su najviše bile iznenađene (ne baš prijatno) Veljkovićeve kolege sa N1, konkretno reporter Mladen Savatović koji je javno je "poklopio" kolegu i novog direktora.

"Mnogo efektnije od davanja intervjua bi bilo kada bi se gospodin Sadler napokon sastao sa predstavnicima sindikata N1 i Forbes i dao pisane garancije za ono što tvrdi…", napisao je Savatović.





Podsećamo, Brent Sadler je pre 12 godina bio među ključnim ljudima zaslužnim za pokretanje N1 televizije u Hrvatskoj, Srbiji i BiH.

Kao predsednik Uredničkog odbora N1, pisao je uredničke smernice, slao izveštaje o radu, imenovao ključne urednike i održavao CNN standarde. Međutim, nakon nekoliko godina napustio je funkciju zbog unutrašnjih previranja i sukoba sa Draganom Šolakom, osnivačem United grupe.

Sadler je naime, 2019. uputio pismo Draganu Šolaku u kome ga obaveštava o odluci da napusti N1. On je u pismu naveo sve primere zloupotreba u ovoj televiziji, kao i primere neprofesionalnog ponašanja direktora i urednika.