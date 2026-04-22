Nekadašnji medijski koordinator Novog DSS, analitičar i novinar Uroš Piper raskrinkao je kampanju koju blokaderski mediji vode za političara Vladana Đokića.

Piper je u svojoj objavi na Tiktoku podsetio koliko su predsednici i premijeri u Srbiji imali godina kada su izabrani na svoje funkcije.

- Kažu juče na N1, studenti, mladost pobeđuje. Hajde da vidimo tu mladost rektora Đokića koji ima 63 godine i koga oni hoće da nominuju kao novog lidera. Kako je to nekad u istoriji izgledalo? Koliko su imali predsednici i premijeri u Srbiji kada su izabrani na tu funkciju? Slobodan Milošević 1987. godine - 46. Vojislav Koštunica 54. godine. Boris Tadić 2004. godine - 47. Aleksandar Vučić kad je izabran za premijera 2014. godine - 44 - naglasio je Piper.

On je ocenio da je svaki od pomenutih lidera bio mlađi 10 do 20 godina od Vladana Đokića.

- Ali to ne sprečava N1 da kažu mladost i studenti pobeđuju. Kakva mladost i studenti kada na toj listi će biti Boža Prelević 70 godina, Rodoljub Šabić 70 godina, Zdenko Tomanović 75 godina. Ti ljudi su daleko i duboko u penziji - podvukao je Piper i istakao da je to uobičajena strategija izveštavanja N1 i Nove S.