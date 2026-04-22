Slušaj vest

Nekadašnji medijski koordinator Novog DSS, analitičar i novinar Uroš Piper raskrinkao je kampanju koju blokaderski mediji vode za političara Vladana Đokića.

Piper je u svojoj objavi na Tiktoku podsetio koliko su predsednici i premijeri u Srbiji imali godina kada su izabrani na svoje funkcije.

Foto: Printscreen Tik Tok

- Kažu juče na N1, studenti, mladost pobeđuje. Hajde da vidimo tu mladost rektora Đokića koji ima 63 godine i koga oni hoće da nominuju kao novog lidera. Kako je to nekad u istoriji izgledalo? Koliko su imali predsednici i premijeri u Srbiji kada su izabrani na tu funkciju? Slobodan Milošević 1987. godine - 46. Vojislav Koštunica 54. godine. Boris Tadić 2004. godine - 47. Aleksandar Vučić kad je izabran za premijera 2014. godine - 44 - naglasio je Piper.

Ne propustitePolitika"STUDENTSKA LISTA" S PENZIONERSKIM STAŽOM! Rektor Đokić od Vučića stariji 7 godina, Tihomir Stanić čak 10, advokat Tomanović... - E, NJEGOVE GODINE SU TAJNA!
Vladan Đokić Tihomir Stanić Milo Lompar Zdenko Tomanović
Politika"MENE NE ZANIMA PODRŠKA PO TUĐIM KABINETIMA" Vučić o političaru Đokiću: Ja sam suviše tvrdoglav, suviše svoj, suviše volim Srbiju da bih moćnicima bio po volji
  On je ocenio da je svaki od pomenutih lidera bio mlađi 10 do 20 godina od Vladana Đokića.

- Ali to ne sprečava N1 da kažu mladost i studenti pobeđuju. Kakva mladost i studenti kada na toj listi će biti Boža Prelević 70 godina, Rodoljub Šabić 70 godina, Zdenko Tomanović 75 godina. Ti ljudi su daleko i duboko u penziji - podvukao je Piper i istakao da je to uobičajena strategija izveštavanja N1 i Nove S.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaŠOLAKOVCI OČI POVADIŠE ZBOG NOVOG DIREKTORA! Blokaderske N1 i Nova se podelile u klanove, javne prozivke Veljkovića i Savatovića (FOTO)
Mladen Savatović Željko Veljković
PolitikaNAKARADNA IGRA BLOKADERA: Navijaju protiv svoje države, naklonost Brisela im važnija od sopstvenih glasača!
Politika"OPOZICIJA NIJE SPREMNA ZA IZBORE, NE ZNAMO KAKO IZGLEDA STUDENTSKA LISTA - SVE JE HAOTIČNO" Profesor blokader Bešić ogolio istinu (VIDEO)
Politika"ZLOUPOTREBLJAVA FUNKCIJU, ON ODAVNO NIJE REKTOR" Vučević o političaru Đokiću: Zabrinjava da ide u Brisel i lobira da Srbija bude kažnjena
