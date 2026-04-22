Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Vaider Srpska fabrika stakla u Paraćinu.

Predsednika Vučića dočekali su u krugu fabrike vlasnik Srpske fabrike stakla Igor Lah i generalni direktor Vaider Grupe Kristijan Froba, nakon čega su održali sastanak.

Svečanom otvaranju prisustvuju i ambasadorka Švajcarske An Lugon-Mulen, ambasador Slovenije Slobodan Šešum, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Obilazak fabrike

- Dobar dan, srećan rad - poručio je predsednik radnicima.

Vučić je prokomentarisao da jedna radnica radi 27 godina u kompaniji.

O kompaniji

Međunarodna grupacija Vaider, čija je matična kompanija Vaider Group AG registrovana Lucernu u Švajcarskoj, preuzela je Srpsku fabriku stakla u Paraćinu krajem 2022. godine.

SFS Paraćin, kako je navedeno na sajtu, ima za cilj da bude vodeći proizvođač stakla na Balkanu.

Grupacija Vaider ima ambiciozne planove rasta za evropsko tržište stakla i planira da u narednim godinama uloži više od 100 miliona evra u modernizaciju i proširenje svog poslovanja.

SFS je pokreno novu peć u 2024. godini, kapaciteta 270 tona staklene ambalaže dnevno, za koju je investicija bila vredna oko 50 miliona evra.

U fabrici u Paraćinu je, po završetku obimne investicije u novu peć, počela prva probna proizvodnja ambalažnog stakla u novoj peći, a proizvodi se plasiraju u Srbiji i na tržište Jugoistočne Evrope.

SFS je u novembru 2025. objavila da ulazi u novu fazu razvoja pod strateškim vođstvom Vaider Grupe.

Kompanija je istakla da nastavlja sveobuhvatan program modernizacije sa ciljem jačanja dugoročne konkurentnosti i stabilnosti proizvodnje.

Vaider Srpska fabrika stakla je, kako je navedeno, od svoje prve kaplje stakla iz nove peći proizvedene u maju 2024. godine ostvarila izuzetan tržišni napredak i za manje od godinu dana plasirala je proizvode kupcima u čak 20 zemalja u regionu i Evropi.

Fabrika u Paraćinu je svečano otvorena još davne 1908. godine.