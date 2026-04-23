VUČIĆ U NEDELJU OBILAZI SRPSKA SELA: Predsednik će sanitetom posetiti najstarije građane i pokazati kako možemo da rešimo jedan GORUĆI PROBLEM
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti danas nakon svečanog otvaranja vidikovca na Kuli Beograd, najavivši svoj plan za naredne dane. Kako je rekao, već u nedelju kreće na obilazak udaljenih srpskih sela, koristeći ambulantna kola, kako bi razgovarao sa penzionerima i njihovim porodicama, te osigurao zdravstvenu pomoć za one koji žive u izolaciji.
- Sutra već idem u Pariz, a u nedelju ću ambulantnim kolima obilaziti naša udaljena sela, da razgovaram sa našim penzionerima i njihovim unucima, i da vidim, ako ne možemo ambulantu, onda barem jednom nedeljno da se dolazi u sela i da budu pregledani oni koji žive sami - izjavio je predsednik Vučić.
Ova inicijativa predsednika može biti uzor kako možemo rešiti jedan od gorućih problema u društvu — pristup zdravstvenoj zaštiti, posebno u manjim, udaljenim sredinama. Poseta najstarijim građanima i obezbeđivanje redovnih medicinskih pregleda za one koji žive u izolaciji, pokazuje konkretan pristup rešavanju problema sa kojim se suočavaju mnogi, a to je nedostatak adekvatne zdravstvene zaštite u ruralnim područjima.
