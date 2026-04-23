Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti danas nakon svečanog otvaranja vidikovca na Kuli Beograd, najavivši svoj plan za naredne dane. Kako je rekao, već u nedelju kreće na obilazak udaljenih srpskih sela, koristeći ambulantna kola, kako bi razgovarao sa penzionerima i njihovim porodicama, te osigurao zdravstvenu pomoć za one koji žive u izolaciji.

- Sutra već idem u Pariz, a u nedelju ću ambulantnim kolima obilaziti naša udaljena sela, da razgovaram sa našim penzionerima i njihovim unucima, i da vidim, ako ne možemo ambulantu, onda barem jednom nedeljno da se dolazi u sela i da budu pregledani oni koji žive sami - izjavio je predsednik Vučić.

Ova inicijativa predsednika može biti uzor kako možemo rešiti jedan od gorućih problema u društvu — pristup zdravstvenoj zaštiti, posebno u manjim, udaljenim sredinama. Poseta najstarijim građanima i obezbeđivanje redovnih medicinskih pregleda za one koji žive u izolaciji, pokazuje konkretan pristup rešavanju problema sa kojim se suočavaju mnogi, a to je nedostatak adekvatne zdravstvene zaštite u ruralnim područjima.