Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, na svojoj Fejsbuk stanici naveo je da očekuje fundamentalne promene u transparentnosti i efikasnosti u korišćenju sredstava matice.

"Pod Vladom 'Tise' stečena prava Mađara u Srbiji će biti sačuvana, a u daljem jačanju mađarsko-srpskih odnosa, glavna briga će biti olakšavanje njihovog položaja, odnosno dobrobit mađarske zajednice na tlu gde su rođeni", naveo je Mađar.

Predsednik "Tise" još je naveo da je jasno stavio do znanja predsedniku SVM-a da očekuje fundamentalne promene u transparentnosti i efikasnosti u korišćenju sredstava iz matice.

"Neprihvatljivo je da mađarski mediji u Vojvodini koji posluju uz podršku matice i pod kontrolom SVM-a jedan na jedan emituju propagandu za 'Fides'. Nisam dobio zadovoljavajući odgovor na pitanje kako je moguće da se ime najjače mađarske stranke 'Tisa' u programu vojvođanske "TV Panon" pomene samo dva puta u dve godine. Takođe smatram neprihvatljivim da se na istoj TV stanici, iz mog govora u izbornoj noći, političkim naređenjem, iseče deo kada sam se obraćao našoj mađarskoj braći i sestrama u inostranstvu", naveo je Mađar.

Dodao je da je Pastoru rekao da će Vlada "Tise" ispitati korišćenje subvencija Mađarske koje su u poslednjih deset godina stigle Mađarima u Srbiji, te da će se istražiti i "izborne zloupotrebe koje su se dogodile glasanjem vojvođanskih Mađara putem pošte".

Budući mađarski premijer naveo je da planira posetu Srbiji tokom leta ove godine.

Pastor: Sastanak je bio otvoren i iskren

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor izjavio je da je u Budimpešti razgovarao sa Peterom Mađarom, ocenivši da je sastanak bio otvoren, iskren i daje razlog za optimizam.

Istakao je da SVM od svog osnivanja teži partnerskoj saradnji sa svim vladama Mađarske u interesu mađarske zajednice u Vojvodini, kao i da je sagovornika detaljno upoznao sa položajem zajednice, funkcionisanjem institucija i političkim okruženjem u Srbiji.

"Naša zajednica u Vojvodini je tokom proteklih decenija mnogo toga preživela i izgradila snažan institucionalni sistem, čije funkcionisanje nije pitanje partijskih interesa, već zajedničkog dobra. Značajan deo institucija osnovao je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine, koji je autonomno telo čije članove pripadnici naše zajednice neposredno biraju", napisao je Pastor na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, zajednički cilj je da pripadnici mađarske zajednice u Vojvodini mogu da napreduju u svom rodnom kraju i da institucije funkcionišu efikasno.

On je dodao da SVM nastavlja da deluje kao samostalna politička snaga, uz očuvanje koalicione saradnje, kao i da ostaje posvećen jačanju odnosa između Srbije i Mađarske.

Govoreći o glasanju putem pošte, Pastor je naveo da je ceo proces transparentan i podložan proveri.

"Nemamo šta da krijemo, sve je sprovedeno u skladu sa propisima Mađarske i Srbije", rekao je on, dodajući da su pripadnici zajednice na izborima izneli svoj stav o dosadašnjoj politici.

Pastor je istakao da je važno da se nastavi transparentno i odgovorno upravljanje podrškom i sredstvima, uz redovne provere.

"Suština za nas ostaje nepromenjena - SVM treba zajedno sa novom Vladom Mađarske da radi na tome da naša zajednica ostane snažna, da se razvija i da i dalje gradi svoju budućnost na sigurnim osnovama. Nastavićemo razgovore i nakon izbora nove Vlade. Optimista sam", rekao je Pastor.