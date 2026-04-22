Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je razgovor koji je imao u utorak sa budućim premijerom Mađarske Peterom Mađarom o energetici, bilateralnim odnosima, položaju manjina i evropskom putu Srbije, bio i bolji nego što je je očekivao, a analitičari ocenjuju da ovaj razgovor dvojice državnika važan nastavak odlične saradnje dve susedne države, koja je svoj pik doživela za vreme odlazećeg premijera Viktora Orbana.

Analitičari ocenjuju da ovakvim razgovorom dvojice državnika manje od deset dana nakon Mađarove pobede na izborima, poslata poruka da je stabilnost regiona zajednički interes, a ne privremeni politički slogan, kao i da su srpsko-mađarski odnosi pitanje strateškog interesa, a ne stvar ličnih simpatija ili političkih garnitura.

Vučić je izjavio juče na otvaranju novog proizvodnog pogona Srpske fabrike stakla u Paraćinu, da veruje u pragmatizam budućeg premijera Mađarske Petera Mađara i istakao da je veoma zadovoljan kako je protekao njihov telefonski razgovor u utorak o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa i bolje nego što je očekivao.

- Za mene je to bio veoma, veoma, veoma važan razgovor i kao odgovoran čovek, kao državnik, kao predsednik Srbije, veoma sam srećan i zadovoljan tonom koji je uspostavljen i načinom na koji smo razgovarali. Niti on krije svoje političke afilijacije, niti ja svoje. Niti menjam prijatelje, niti bilo šta drugo, ali naš veoma snažan i značajan interes je da imamo dobre odnose sa Mađarskom i to sam rekao budućem premijeru Peteru Mađaru. On je to isto rekao sa njihove strane. Obojica smo izrazili želju da nastavimo blisku saradnju i da unapređujemo našu saradnju.Razgovor je bio bolji nego što sam očekivao, bez bilo kakvih neprijatnih tonova, što me je takođe iznenadilo i što mislim da govori o odlučnosti gospodina Mađara da gradi dobre odnose sa Srbijom - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da ni sa njegove strane nije bilo neprijatnih tonova i razgovor je ocenio kao veoma dobar, značajan i sadržajan.

- Mi imamo mnogo projekata. Naš gas skladištimo u Mađarskoj, oni pokušavaju da postanu vlasnici Naftne industrije Srbije, gas koji Mađarska dobija, dobija ga preko Srbije. Mi i dalje imamo projekat izgradnje naftovoda Novi Sad-Alđa. Samo sam vam pomenuo deo energetskih projekata. Nisam pomenuo ni prugu, niti sam pomenuo mnogo drugih infrastrukturnih projekata koji nas vezuju, a da ne govorim o Mađarima u Srbiji, Srbima u Mađarskoj i o svemu drugom. Mnogo toga imamo što nas vezuje sa Mađarskom, prvi su nam susedi i dobro je da imamo najbolje moguće odnose - kazao je Vučić.

Karijerni diplomata i nekadašnji ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže za Kurir da očekuje da se odnosi Srbije i Mađarske dodatno poboljšavaju na dnevnom nivou.

Branko Branković Foto: Kurir TV

- To što je predsednik Vučić razgovarao sa liderom stranke Tisa Peterom Mađarom koji je pobedio na nedavnim izborima u Mađarskoj i za koga se očekuje da će biti novi predsednik Vlade, izuzetno je važno ne samo zbog mira i stabilnosti u celom regionu, već i zbog dobrosusedskih odnosa naših dveju zemalja koje se graniče i nema tu "nešto mi se ne sviđa, daj da se iselim i odem". Ostaje još da vidimo u kom pravcu će ići odnosi, ali ne vidim razlog da se izuzetna saradnja dve susedne zemlje, koja je napravljena još za vreme Viktora Orbana, pokvari. Šta više, verujem da će Mađar i Vučić pokušati da se nađu nove diplomatske avenije i puteve saradnje sa neki novim sadržajem i idejama, pored već postojaćih. I Srbija i Mađarska imaju razlog da poboljšavaju svoje odnose na dnevnom nivou, što ja i očekujem - kaže Branković i dodaje:

- Postoji srpska zajednica u Mađarskoj i mađarska u Srbiji, ali uvek onaj ko je na vlasti vodi računa o bilateralnim odnosima. Mi nemamo razloga da menjamo naš stav, imali smo dobre odnose sa Orbanom, a nova vlast u Mađarskoj sada treba da pokaže kako namerava da se odnosi prema svojim susedima. Očekuje da će Mađari učiniti sve, kao i mi, da to odnosi ostanu na istorijskom nivou, pa čak i da budu još bolji!

Politički analičar Srđan Barac govori za Kurir da je razgovor Vučića i Mađarka pokazao "ono što je za Srbiju njavažnije", a to je da su "srpsko-mađarski odnosi pitanje strateškog interesa, a ne stvar ličnih simpatija ili političkih garnitura".

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Saradnja dve države, koja je svoj vrhunac dostigla u vreme Viktora Orbana, očigledno ima dovoljno čvrste temelje da se nastavi i posle promene vlasti u Budimpešti. To je dobra vest ne samo za Beograd i Budimpeštu, već i za čitav region, jer potvrđuje da su stabilnost, energetska povezanost i dobrosusedski odnosi iznad dnevne politike. Upravo u tome leži najveća snaga ove poruke: kada se nastavlja dijalog i posle izbora, onda je jasno da je stabilnost regiona zajednički interes, a ne privremeni politički slogan.