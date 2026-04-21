Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa novoizabranim premijerom Mađarske Peterom Mađarom o energetici, bilateralnim odnosima, položaju manjina i evropskom putu Srbije.
VUČIĆ RAZGOVARAO SA PETEROM MAĐAROM Prvi razgovor predsednika sa novim premijerom Mađarske: Evo koje su teme bile ključne! (FOTO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić imao je danas razgovor sa novoizabranim premijerom Mađarske, Peterom Mađarom.
- Čestitao sam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Imali smo važan, dobar i sadržajan razgovor o ključnim temama za dalje unapređenje sveukupnih srpsko-mađarskih odnosa.
Razmotrili smo i neka od ključnih energetskih i drugih pitanja od značaja za dalji razvoj odnosa između naših zemalja, stabilan razvoj, sigurnije snabdevanje i snažnije regionalno povezivanje.
Razmenili smo mišljenja i o položaju srpske i mađarske manjine u našim zemljama, kao i o EU putu Srbije. Uputio sam poziv Peteru Mađaru da poseti Srbiju - napisao je predsednik uz objavu.
