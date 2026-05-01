Lažna država Kosovo po treći put u godinu dana i po dana uskoro mora da ide na vanredne parlamentarne izbore, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da će to da"donese novu nervozu" i "novu antisrpsku histeriju" u pokrajini.

Naime, kosovska skupština nije izabrala predsednika privremenih institucija u Prištini zbog nedostatka kvoruma, čime je stvorena nova politička i institucionalna kriza iz koje su vanredni parlamentarni izbori jedini izlaz.

Analiza Kurira pokazuje da će okosnica još jedne kampanje lažnog kosovskog premijera Aljbina Kurtija, ali i drugih partija, upravo biti svojevrsno takmičenje u maltretiranju srpskog stanovništva, jer su svesni da su doživeli neuspeh na svim drugim poljima poput ekonomija ali i saradnje sa zapadnim partnerima.

Politikolog Ognjen Gogić izjavio je da će ključna tema na narednim izborima na Kosovu i Metohiji biti krivica za neuspeh u izboru predsednika privremenih prištinskih institucija, ali i da će se među temama naći i srpske institucije, odnos prema zapadnim partnerima, kao i presude za ratne zločine bivšim vođama OVK.

Ognjen Gogić

- Verovatno će se otvoriti pitanje odnosa Kosova prema zapadnim partnerima, pre svega prema SAD. To se već vidi kroz neka druga dešavanja, uključujući usvajanje rezolucije "o istini i dostojanstvu žrtava rata", kao i procese za navodne ratne zločine koji se vode protiv Srba. Srpske zdravstvene i obrazovne institucije takođe bi mogle biti predmet kampanje, a postignuti dogovor opozicija bi mogla da iskoristi protiv tzv. premijera Aljbina Kurtija. Albanske političke partije takmiče se u nacionalizmu i patriotizmu, a u središtu toga je pitanje Srbije i Srba. Taj nacionalizam se izoštrava protiv nekoga, a to je ovde srpska strana. To može da učini da se Srbi na Kosovu u vreme kampanje osećaju nelagodno, zato što su na neki način tema predizborne kampanje i odmeravanja snaga između albanskih partija - kazao je Gogić.

Docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić izjavio je da Aljbin Kurti ne može da vodi predstojeću izbornu kampanju na temama borbe protiv korupcije i kriminala, već tu kampanju bazira na, kako je rekao, imaginarnim neprijateljima u srpskoj zajednici.

- Kurti je u prethodnim kampanjama iskoristio već teme na severu Kosova, od registarskih tablica do izgradnje mosta, da je on apsolutno učvrstio suverenitet na severu. Mislim da nema nijednu drugu temu da ponudi, ni ekonomski razvoj niti veliki napredak u borbi protiv korupcije i kriminala, a na talasu te teme je prvi put došao na vlast - podsetio je Surlić za Kosovo onlajn.

Prema njegovim rečima, Kurti će se osloniti na stvaranje imaginarnih neprijatelja među Srbima, koji se već suočavaju sa svakodnevnim egzistencijalnim problemima.

- Jedina tema koju ima u rukavu jeste stvaranje imaginarnih neprijatelja u srpskoj zajednici, koja je potpuno razbijena i koja se bori sa infrastrukturnim i egzistencijalnim pitanjima na dnevnom nivou. Drugo što će iskoristiti kao temu, što su već i članovi pregovaračkog tima najavljivali, jeste takozvana integracija obrazovanja i zdravstva, pre svega udar na univerzitet, na obrazovne institucije - kazao je on.