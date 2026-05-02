Izbori u Srbiji su sve bliži, a umesto konsultacija i dijaloga na koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao više puta, kako predstavnike opozicije, tako i studente blokadere, izgleda da isti oni koji su izbore tražili - sada sve više pripremaju teren za izborni neuspeh, pa traže nova opravdanja za mogući izborni krah.

Kao što predstavnici opozicije tvrde da će izbori biti održani tokom leta, kada njihovi birači možda neće biti prisutni zbog letnjeg odmora, studenti blokaderi sada iznose novu tvrdnju - da će izbori biti održani za vreme "većih ispitnih rokova" i da će to smanjiti njihove aktivnosti, zaboravljajući činjenicu da su oni bili ta grupa koja je tokom čitave prošle godine blokirala fakultete i onemogućavala održavanje ispitnih rokova i polaganje ispita!

- Kao poslednju i najbedniju taktiku možemo očekivati izbore u toku nekog od većih ispitnih rokova kao i kampanju, jer će vlast koja se ničeg ne boji na taj način pokušati da smanji aktivnost studenata i efektivno ih uceni- ocene ili izbori. Jako jadno, ali će verovatno tako biti - naveli su studenti blokaderi na Iksu.

Dok u državi vlada atmosfera za uspostavljanjem razgovora i konsultacija, blokaderi biraju sve osim toga i najavljuju raznorazne prognoze oko datuma održavanja izbora, iako zvaničan termin još uvek nije saopšten.

- Sve vam je u narednih šest i po meseci najkasnije, a možda i u dva i po meseca. U zavisnosti od situacije u državi i situacije u svetu, vodićemo se državnim interesima i razlozima. Verujem da će izbori biti demokratski - rekao je predsednik Vučić, gostujući na TV Pinku.

Analitičar Dejan Lisica kaže u razgovoru za Kurir da su "samozvani studenti u blokadi" ponovo aktivirali svoju dobro poznatu mašineriju za proizvodnju izgovora, pokazujući još jednom da im do istine i demokratije, kako je rekao, nije stalo koliko do sopstvenog političkog profiterstva.

- Panični navodi kako bi izbori mogli biti održani tokom leta, baš u vreme ispitnih rokova, predstavlja klasičan primer zamene teza i unapred pripremljenog alibija za neuspeh koji im predstoji. Iako zvaničan datum izbora još uvek nije poznat, oni već sada nagađaju i projektuju datume koji bi im navodno išli na štetu, birajući teorije zavere umesto ozbiljnog političkog dijaloga - objašnjava Lisica.

Kako je naveo, takva retorika jasno pokazuje da profesionalni demonstranti beže od razgovora, jer u institucionalnoj razmeni mišljenja nemaju šta da ponude.

- To vide i oni sami, te im se zato brojevi na ulicama drastično osipaju, a talas popularnosti na kojem su pokušali da izgrade legitimitet naglo opada, jer ne poseduju ni jasnu politiku, niti ozbiljna imena koja bi stala iza njihove liste. Umesto studenata koji zaista žele boljitak svojoj zemlji, u prvim redovima vidimo dobro poznata lica iz blokaderskih struktura koja godinama predano rade na srozavanju imidža Srbije i njenom uništenju - kazao je Lisica.

Prema njegovim rečima, to su isti oni pojedinci koji bez trunke stida svoje sugrađane i sunarodnike nazivaju "krezubom stokom", pokazujući nezapamćen prezir prema sopstvenom narodu.

- Iako su na papiru oni ti koji traže izbore, kada dođe do stvarnog razgovora o izbornim uslovima i terminima, njih nigde nema. Ređaju se samo izgovori i napadi, jer su svesni da će na svakim pravim izborima doživeti potpuni debakl pred građanima koje konstantno potcenjuju - zaključio je Lisica.