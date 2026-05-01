KAKO BJELA S BLOKADERSKE VISINE VREĐA GRAĐANE SRBIJE: "Konzervativni, primitivni, nepismeni i polupismeni" - s druge strane je NJEGOVA ELITA (VIDEO)
Glumac, reditelj, osnivač opozicionog Proglasa i istaknuti blokader Dragan Bjelogrlić gostovao je u jednom podkastu, a kroz svoje izlaganje pokazao je prezir prema narodu Srbije i običnom čoveku, jer po njemu, pripadniku "elite", takvi ljudi ne treba da imaju nikakva prava, budući da glasaju za aktuelnu vlast.
Bjelogrlić, kao klasičan primer blokaderske elite i jedan od onih koji je u jednom trenutku pokušao da prezume studentske proteste, u ovom izlaganju dokazuje ko zapravo propagira podele u Srbiji i to kakve podele - na primitivne i polupismene, koji glasaju za vlast, i profesore, umetnike - odnosno kako kaže "neku elitu".
- Činjenica je da smo mi jedan kozervativan narod koji se teško menja. Ja mislim da je samo pitanje kako vlast igra, ako vlast igra na konzervativne, primitivne, nepismene i polupismene, onda će takva biti i Srbija. Ako vlast pokušava da igra sa profesorima, naučnicima, umetnicima, sa nekom elitom, sa pismenima, onda će takva biti Srbija. Mi očigledno imamo vlast koja, pošto je prvih više, se opredeljuje za te i pravi jedan populizam, podilazi pod kožu. A ovo što sad živimo je ekstremni i eklatantni primer toga. To zlo sada uveliko vlada Srbijom, onako raspojasno bez ikakvih problema se raširilo i kaže ovo je Srbija. I pokaže njima, prošle godine, ova srpska mladost da to nije Srbija, ali nema veze, još uvek je to Srbija nažalost. Ta njihova neće, siguran sam, još dugo, ali to mi živimo - rekao je Bjelogrlić.
Pogledajte video pa prosudite sami u kojoj ste od dve grupe koje je odredio elitista Bjela:
