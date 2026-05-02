- Mnogi ljudi idu na godišnje, neki ne idu u tom trenutku, neki idu i u septembru, oktobru, novembru, ali mnogi ne idu. Ne raspisuju se izbori po tome kad se neko brčka, već kad državi najviše odgovara. Ne isključujem mogućnost da bude tada (u julu), a ne isključujem ni da budu u novembru. Izbori nam dolaze, njihov udarni tandem Đokić-Bodiroga ima šansu - kazao je predsednik Vučić.

- Onog trenutka kad ljudi počnu da brane svoju državu, onda više nije lako. I dan-danas ne znaju da li je to program Nataše Kandić ili Mila Lompara. Ljudi će znati da nagrade plan i program. Ja imam nešto drugačije brojeve, ne bitno. Na kraju dolazi kampanja pa ćemo videti, to su stvari koje mogu da se promene, najvažnije je da bude jedna demokratska utakmica. Najsmešnije mi je bilo kad je jedan pitao da li je SNS prijavio štandove. Oni nasrću na svaki štand, ali i zbog toga što su ove televizije koje su lagale da je dečak teško povređen pokušavali da nacrtaju da smo mi neprijatelji. Pozivam i jedne i druge da pruže ruku jedni drugima, možemo oko planova i programa da se prepiremo, ako ih uopšte imaju. Verujem da ćemo imati brojna važna pitanja. Imamo mnogo tu važnije rezultate, jer uvek pogledate rejtinge političkih stranaka, mnogo tu ima elemenata različitih od brojeva koje ste pokazali - naveo je Vučić.