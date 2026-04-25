Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon učešća na panelu u okviru Međunarodne konferencije o globalnoj politici, obratio se domaćim medijima i govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u zemlji, kao i o pitanju izbora i odnosu prema različitim društvenim grupama.

Vučić je istakao da su za njega svi građani isti, "i đaci i studenti, ali i bake i deke, majke i očevi".

- Ja hoću da pobeđuje Srbija, da svi pobeđuju, a ne samo studenti. A što se tiče ovih kmetskih duša, što traže da Evropa ukine sredstva Srbiji, to rade samo da bi izlečili svoje lične frustracije. Ali to više govori o njima nego o bilo kome drugom. Takvima koji su se u dijaspori tako pokazali, verujem da naš narod nikada neće verovati - naglasio je predsednik.

Govoreći o političkoj konkurenciji, Vučić je istakao da prednost ne vidi u godinama života, već u odgovornosti i idejama, odnosno da je u prednosti nad Vladanom Đokićem upravo zbog odgovornosti i posvećenosti.

- On je u prednosti zbog iskustva, ima više godina nego ja. Nadam se da ćemo imati listu kandidata koji će biti mlađi, sa više entuzijazma i energije, i odgovornosti. Nisu tu godine presudne, ja sam tu napravio malu šalu. Naši argumenti su uvek planovi i programi, briga o Srbiji i ljudima. Srbija pobeđuje, vidimo se - rekao je on na kraju obraćanja.

"Na njegovoj strani je svetska mašinerija" Predsednik Vučić ranije danas je rekao da je Vladana Đokića kao političara gradila Evropa i ceo Zapad. - Na njegovoj strani su regionalna, evropska, svetska mašinerija. Na mojoj strani su, da se našalim, mladost i perspektivnost. Svakako će biti teško i izuzetno zahtevno. Šalu na stranu, ko god bude sa naše strane moraće da se bori - rekao je Vučić.