Žaklina Tatalović, udarna perjanica blokaderske N1 i blokaderskog pokreta, izazvala je maltene skandal godine kada je nedavno otkriveno da je iz nepoznatih razloga skoro čitavu deceniju lagala kompletnu javnost joj je čuvenik arhitekta i akademik Nikola Hajdin - deda!

Laži Tatalovićeve su, za nju verovatno neočekivano, izašle na videlo kada je prava porodica pokojnog Hajdina videla izveštaj na blokaderskoj N1 u kome Žaklina u razgovoru sa koleginicom Danicom Vučenić priča o svom "dedi Hajdinu" i preneraženi im se obratili sa molbom za razjašnjenje ili demanti!

Da stvar bude gora, ova blokaderska televizija izbrisala je ovaj snimak sa svojim platforma kako bi pokušala da prikrije "kafanski blam" svoje uzdanice, ali na njihovu žalost interent sve pamti, a sve su šanse da će ova laž ući u anale!

Naime, na originalom snimku, Tatalović ne samo da potvrdno i tobože skormno klima glavom da reči Danice Vučenić da stoji na mostu koji je projektovao njen "deda Hajdin" već i deli sa javnošču njegove reči i razmišljanja o demokratiji!

- Sada hoću da te iznenadim, i to malo ljudi zna, ne želim da privatizujem ovaj naš razgovor, ali mislim da je veoma zanimljivo da ti je danas radno mesto na mostu koji je projektovao tvoj deda Nikola Hajdin. Kada danas razmišljaš o svom dedi šta misliš šta bi on u ovom trenutku rekao kada bi video svoj most, koji će vrlo brzo biti ispunjen studentima? - upitala je Danica Vučenić Žaklinu, verovatno ne sluteći kakvu lavinu laži će pokrenuti!

Tatalović je sve vreme klimala glavom na reči koleginice, da bi zatim "mrtva ladna" rekla u televizijskom prenosu uživo:

- Da, projektovao ga i je to dva puta. Evo, nekoliko minuta te privatizacije, stalno je govorio da je demokratija jako teška u sirmašnim zemljama, kao i da je svestan toga da političari nikako ne vole intelektualce. Mislim da smo svedoci sada te obe misli, te obe rečenice - kazala je Tatlovićava, iako je sada nejasno kakve misli je ona tačno imala u glavi u tom trenutku pokušavajući da prisvoji "tuđeg dedu" i još da citira njegove reči!

Čak i pijano društvo u kafani bi pomislilo da bi ovde došao kraj "lovačkim pričama", ali Žaklina je nastavila:

- Mogu da verujem da bi zaista bio srećan što je zapravo njegov most, koji i nosi ime Sloboda, jeste danas jedan korak ka slobodi i da bi zaista bio srećan što su ovde danas studenti i što će ovde verovatno doći i studenti Građivinskog fakulteta na kojem je on predavao, tako da bi verovatno bio srećan što u ovom trenutku na njegovm mostu najviše miriše taj sloboda! - kazala je Tatalović i dodala da je srećna da je na "ovom mestu koje ima neke porodične vrednosti za nju" čime je pokojnog akademika Hajdina uplela i u blokaderski pokret!

Demanti unuka Nikole Hajdina Foto: Printscreen

Međutim, ove laži su isplivali kada se javnosti obratila prava porodica Nikole Hajdina!

- Danas u video prilogu kao i u tekstu na vašem sajtu se navodi da je vaša novinarka Žaklina Tatalović unuka moga pokojnog oca akademika Nikole Hajdina. Ja sam sin jedinac moga oca i imam tri sina koji su jedini unuci moga oca. Tatalović ne poznajem i nikada je na nekom familijarnom skupu nisam video. Molim vas da ovu dezinformaciju korigujete ili da gđa. Tatalović razjasni u kakvim je to ona rodbinskim odnosima sa mojim ocem i samim tim i sa mnom - navodi se u dopisu snina Nikole Hajdina, Radeta Hajdina redakciji N1.

Portal N1 je nakon toga obrisao tekst, međutim, Tatalovićeva je u više navrata na društvenim mrežama tvrdila ovu istu stvar!

- Pamet sam povukla na babinog brata, deda Nikolu - hvalila se Žaklina na Iksu još daleke 2018. godine, a u objavi je vrlo samouvereno podelila naslovnu "Nedeljnika" sa jednim od poslednjih Hajdinovih intervjua, jer je akadmik preminuo u julu 2019. godine.

A samo mesec dana ranije, svojevrsna maskota blokadera Žaklina Tatalović bez trunke blama tvrdila da joj je predak i niko drugi do - Nikola Tesla?! Ona je, naime, na u junu 2019 godine na društvenoj mreži Iks, u objavi u kojoj razgovara sa pratiocima, napisala da je Ličanka i da je potomak Nikole Tesle.

Što bi reklo ono pijano društvo iz kafane: "Ako je neko ne zaustavi, ispašće i da vuče korene od Isusa"...