Slušaj vest

Privremene institucije u Prištini ubrzano nastavljaju jačanje svojih bezbednosnih kapaciteta, a najnoviji sporazum koji su potpisale sa Turskom to jasno potvrđuje. Nakon što je u decembru pošle godine Priština saopštila da kupuje američke mobilne artiljerijske sisteme HUMVEE Hawkeye 105mm Mobile Howitzer (MHS), a krajem novembra da je u toku proces nabavke helikoptera Blek Houk od SAD, kao i da će kod Đakovice biti izgrađena fabrika municije, sada je potpisala novi sporazum sa Turskom o vojno - finansijskoj saradnji.

Helikopter Blek Houk Foto: Reuters

Prema tom sporazumu Vlada Turske će izdvojiti nešto manje od četiri miliona evra za jačanje kapaciteta tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS). Ovakav sporazum deo je procesa koji traje već godinama, koji se odnosi se na jačanje i modernizaciju snaga u Prištini!

Pukovnik u penziji, prof. Ilija Kajtez, ocenjuje za Kurir da je u ovom slučaju reč o dvostrukim standardima Zapada, koji je, kako navodi, potpisao određena dokumenta i rezolucije, ali ih istovremeno i krši.

Dvostruki aršini

- Zapad to, u svom stilu, gleda po nekom modelu dvostrukih aršina i oni su ti koji kreiraju to dešavanje na terenu. Po toj varijanti, dešava se to da privremene prištinske institucije izlaze iz okvira i Rezolucije 1244, kasnije i angažovanja KFOR -a i pokušavaju da na terenu, uz podršku Zapadnih sila, koje su priznale lažnu državu, praktično okrenu stvari u svoju korist - kaže Kajtez.

Dodaje da se, kako je rekao, u tu igru ubacuje Turska koja ima ideju, po modelu neoosmanizma, da bude mnogo prisutnija na prostoru Kosova i Metohije.

- Njima je najvažniji verski faktor, igraju na kartu onih naroda u bivšoj Jugoslaviji, koji su islamske veroispovesti, tj. na kartu Bošnjaka i Albanaca. To je neka vrsta kontituiteta, ide im u prilog to što Zapad nema ništa protiv toga, tog mešanja Turske u unutrašnje odnose Srbije. Tu se vodi jedna rovovska bitka, a mi moramo sopstvenim kapacitetima da budemo brana toj vrsti njihove ideje, da se izvrši etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji - objasnio je Kajtez.

Ilija Kajtez Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, alfa i omega lidera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i njegove politike je antisrpstvo.

- Gde god može da reaguje i pravi saveze i paktove protiv Srbije, jača snagu koja ugrožava opstanak srspkog naroda na KiM, on to apsolutnio čini. Prećutna saglasnost Zapada predstavlja neku vrstu zadatka Zagrebu, Prištini i Tirani da napravi trojni antisrpski pakt, jer takav Zapad odgovara idejama i interesima Turske. Ona to radi bez obzira na retorička zaklinjanja kako poštuje suverenitet Srbije, ali reči su reči, a dela su nešto drugo - naveo je Kajtez.

Dodao je da Srbija treba da nastavi jačanje kapaciteta države, vojske, politike i ekonomije.

- To treba da bude odvraćajući faktor, da ne bismo dozvolili pokušaje etničkog čišćenja Srba od Prištine i ekstremiste Kurtija. Najbolji način za to je naša diplomatska ofanziva, gde objašnjavamo i pokazujemo šta su istinske namere i Kurtija i njegovih saveznika sa kojima on pravi te vojne aktivnosti i gradi fabrike za naoružanja - zaključio je Kajtez.

Dvostruka igra Turske

Predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupština Srbije Milovan Drecun ističe da Turska nastavlja sa intenzivnom podrškom formiranju tzv. vojske Kosova, snabdeva oružjem i sprovodi vojnu obuku, uz obezbeđivanje raznih donacija za potrebe tzv. kosovskih snaga bezbednosti.

Milovan Drecun Foto: Kurir Televizija

- To je dugoročna politika Turske kojom ona postaje jedna od najznačajnijih zemalja za stvaranje te vojne formacije, koja je potpuno u suprotnosti sa Rezolucijom 1244, koju KFOR prvenstveno mora da poštuje. Onda kada pogledamo, da je na čelu KFORA, u dva mandata bio turski general i da je u njegovo vreme bilo najintenzivnijeg savremenog naoružanja iz Turske za potrebe Prištine, onda shvatamo kako Turska igra dvostruku igru. Ona je usmerena ka tome da stvori veoma snažnu oružanu formaciju na Kosovu i Metohiji, koja bi bila pod njenim značajnim uticajem - zaključio je Drecun.