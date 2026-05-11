Uzmimo samo primer Žakline Tatalović, pa pomnožimo sa 250!

Jer, ispostavilo se da se neki likovi s početka blokada na koje je javnost reagovala s izraženom odbojnošću nisu izgubili s političke scene. Režiseri ovih događanja samo su ih povukli sa pozornice da bi se pojavili kad za to dođe vreme. Zašto i kako oni u njima vide snagu koja će promeniti Srbiju, nije nam jasno. Biće da se o menjanju Srbije uopšte i ne radi, da je cilj samo osvajanje vlasti.

Da li se neko seća onog tatinog i maminog sina što je paradirao sa "roleksom“ vrednim koliko i četvorogodišnji budžet prosečnog studenta? Kladimo se da je visoko upisan na "studentskoj listi“ i da će se ovih dana i on autovati!

Kad kažemo "i on“ mislimo na pojavljivanje studenta Petra Živkovića u javnosti ispred blokadera u Narodnoj skupštini.

Petoro onih koji do sada nisu priznavali institucije države Srbije, i koji su opozicione stranke optuživali da njihovi poslanici prisustvom "daju legitimitet nelegalnom parlamentu“, došlo je na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu gde se razgovaralo o izbornim zakonima. Među njima i Petar Ž., koji se u javnosti pročuo kao sin privilegovanog policijskog generala Bogoljuba Živkovića

U prvim danima blokaderskog pokreta mlađi Živković istakao se kao jedan od lidera - u decembru 2024. gostovao je u emisiji “Pravi ugao” gde je govorio o blokadama na fakultetima i o poštovanju zakona, malo posle zvala ga je i N1, kada je pozivao građane na skup ispred Rektorata, ali je zvezdane trenutke doživeo kao teška žrtva režima kad mu je otac penzionisan iako je "još mogao da radi“.

Bivalo je ranije da su se buržujska deca mešala u politiku koju su vodili njihovi roditelji, ali su tada odlazila od kuće i živela kao sav normalan svet, ali su Živkovići smislili novu šemu: tata ide na posao da brani državu, i službenim vozilom sa vozačem poveze i sina koji ide da tu državu ruši! Pa se popodne nađu na ručku.

Stariji Živković, koji je karijeru počeo 1993. godine u vreme Slobodana Miloševića, odjednom je proglašen za jednog od retkih vrednih i ispravnih u spskoj policiji. Što je u redu, jer je poznato da je ministar Nebojša Stefanović samo takve unapređivao u generale, kao što je 2020. uradio sa Bogoljubom Ž.

A njegov sin je, je li, sa takvim pedigreom postao jedan od vođa blokadera - zaštitno lice pokreta koji će doneti raskid sa starim snagama u Srbiji!

Oni koji režiraju zbivanja u Srbiji očigledno imaju sklonost ka treš komedijama!

A trejler za taj film videli smo prekjuče - blokaderi oglasili povodom svađe u našoj vaterpolo reprezentaciji.

I nije slučajno što su se osetili pozvanima da o tome nešto kažu, a godinu i po dana ćute o svim važnim pitanjima za Srbiju: kako bi vodili privredu zemlje, šta bi uradili sa penzijama a šta sa Kosovom i Metohijom, koje bi puteve pravili, kako bi uredili odnose sa EU, Rusijom i Kkinom…

Bura u bazenu 20 sa 30 metara, dubine dva metra najveći je problem sa kojim su oni spremni da se uhvate u koštac. I bacanje petardi. To je mera njihove kompetencije i snage.