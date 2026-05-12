Novinar i analitičar Uroš Piper govorio je o posledicama tzv. studentske revolucije u Nepalu, od povećane stope nezaposlenosti, frapantne brojke prosečne plate, do skoka stope kriminala, te naglasio kako bi to trebalo svima da bude za nauk, poredeći njihov slučaj sa pokušajem obojene revolucije u Srbiji.

- Danas je tačno osam meseci od nepalske, tzv. studentske revolucije koja je bila najavljivana kao potpuni preokret u ekonomiji te zemlje, cvetaće ruže kada se to dogodi, samo da ode omraženi režim itd. Danas je u Nepalu nezaposlenost 60%, prosečna plata je oko 180 evra, a preko 80% radi u nekom tzv. neformalnom sektoru, tj. dobija i platu koja je manja od formalnog minimalca i ne uplaćuje im se doprinos. Na sve to, vi imate još hiljade odbeglih zatvorenika koji su tokom onih nekoliko revolucionarnih dana pobegli iz zatvora, koji sada bauljaju po zemlji i niko ne zna gde su oni - rekao je Piper.

Kako je naglasio, još jedan problem koji ih je zadesio je i skok stope kriminala.

- Stopa kriminala je takođe skočila. To vam je primer jedne studentske obojene revolucije. To vam je primer nekih stranih sila koje su se umešale i koje nisu sa tog prostora, Kina, ili Indija, nego su neke druge strane sile prošle i pokušavale da rešavaju stvari u Nepalu. Mi vidimo gde su oni danas i to treba da bude za nauk svima nama. Znači, pamet u glavu, budimo pametni, poštujmo i volimo našu zemlju i sami rešavajmo sve što treba da rešavamo u našoj Srbiji - zaključio je Piper.