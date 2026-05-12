Slušaj vest

Novinar i analitičar Uroš Piper govorio je o posledicama tzv. studentske revolucije u Nepalu, od povećane stope nezaposlenosti, frapantne brojke prosečne plate, do skoka stope kriminala, te naglasio kako bi to trebalo svima da bude za nauk, poredeći njihov slučaj sa pokušajem obojene revolucije u Srbiji. 

- Danas je tačno osam meseci od nepalske, tzv. studentske revolucije koja je bila najavljivana kao potpuni preokret u ekonomiji te zemlje, cvetaće ruže kada se to dogodi, samo da ode omraženi režim itd. Danas je u Nepalu nezaposlenost 60%, prosečna plata je oko 180 evra, a preko 80% radi u nekom tzv. neformalnom sektoru, tj. dobija i platu koja je manja od formalnog minimalca i ne uplaćuje im se doprinos. Na sve to, vi imate još hiljade odbeglih zatvorenika koji su tokom onih nekoliko revolucionarnih dana pobegli iz zatvora, koji sada bauljaju po zemlji i niko ne zna gde su oni - rekao je Piper.

Ne propustitePolitikaMATRICA BLOKADERA - NAVIJAJU DA NEPALSKI "VIRUS" STIGNE DO SRBIJE! Analitičari: Neverovatno je da neko priželjkuje nesreću svom narodu
nepal.jpg
PolitikaKRVAVA ŠAKA I NA ULICAMA NEPALA: Sve isto kao i u Srbiji - Isti scenario, ista režija, isti simbol! Hteli su i ovde građanski rat
Nepal (1).jpeg

Kako je naglasio, još jedan problem koji ih je zadesio je i skok stope kriminala. 

- Stopa kriminala je takođe skočila. To vam je primer jedne studentske obojene revolucije. To vam je primer nekih stranih sila koje su se umešale i koje nisu sa tog prostora, Kina, ili Indija, nego su neke druge strane sile prošle i pokušavale da rešavaju stvari u Nepalu. Mi vidimo gde su oni danas i to treba da bude za nauk svima nama. Znači, pamet u glavu, budimo pametni, poštujmo i volimo našu zemlju i sami rešavajmo sve što treba da rešavamo u našoj Srbiji - zaključio je Piper.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaPIPER ZAKUCAO OPOZICIJU: ''Niste smeli reč da kažete blokaderima i Đokiću, zbog toga ćete NESTATI sa političke scene'' (VIDEO)
Screenshot 2026-05-08 125935.jpg
PolitikaPIPER RASTAVIO BLOKADERE NA PROSTE ČINIOCE! Otkrio od čega najviše strahuju: ''To je za njih NOĆNA MORA'' (VIDEO)
Screenshot 2026-05-07 130623.jpg
Politika"BLOKADERI NAJAVLJUJU HAOS NA DAN IZBORA, A TUŽILAŠTVO NE REAGUJE" Uroš Piper: U bilo kojoj drugoj zemlji bili bi privedeni i već bi davali izjave! (VIDEO)
Screenshot 2026-04-27 125739.jpg
Politika"ĐOKIĆEVA LISTA JE NOVI LDP - POLITIKA IZVINJAVANJA, SRBIJA GENOCIDNA" Piper: Samo što Đokić to ne sme javno da prizna, Čedina stranka je bar bila fer (VIDEO)
Screenshot 2026-04-24 124355.jpg