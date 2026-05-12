Lider Narodnog pokreta Srbije i narodni poslanik Miroslav Aleksić bio je gost podkasta Albatros.news kod voditelja Nenada Zorića, gde je građanima javno priznao kakvo je lice opozicije, budući da se od kolega maksimalno ogradio.

Iako je, maltene, do juče propagirao jedinstvo opozicije, sada mu otvoreno smeta što ga povezuju sa ostatkom opozicije.

- I onda dođe tako neko, sedne kod Vas, pijucka vodicu i kaficu i kaže 'ma, šta ovaj Aleksić, on je kontrolisana opozicija'. Ne volim da me niko uvezuje sa drugim ljudima. To što smo imali tehničku koaliciju u nekom trenutku, izašli zajedno je jedno, ne možete da kažete ista cela opozicija, razlikujemo se svi. I zaista je to onako, jedan veliki problem što ljudi daju sebi za pravo. To nije kritika, to je osuda - rekao je Aleksić u podkastu, vidno besan.

On se u podkastu potpuno ogradio od svojih kolega iz opozicije, što još jednom potvrđuje da je sve veći jaz između dojučerašnjih saradnika.

- Ovo je direktno targetiranje i praktično, na neki način, stavljanje vas da ste vi u javnosti kao neko ko je amoralan, kao neko ko je korumpiran, kao neko ko ne želi da smeni Vučića - rekao je Aleksić.

Na njegove reči nadovezao se i voditelj podkasta, koji je Aleksiću predstavio realnu sliku o stanju u opoziciji.

- Ja sam skoro jednom čoveku iz opozicije poslao privatnu poruku i rekao sam: Vi ljudi iz opozicije, iz EU5, oboriste teoriju relativiteta, brže se raspadaste nego što ste se sastavili. Je l' to mržnja, moja zluradost, ili je to realno stanje stvari? - upitao je voditelj, što Aleksić nije demantovao, već je odgovorio da EU5 nije ni formiran i da je "kao format nastao kao u javnosti neka tema''.

- Prvo, zamislite format koji se zove EU5. To prvo nema logičkog smisla - poručio je, između ostalog, Aleksić.