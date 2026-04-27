Slušaj vest

- Da li postoji formula u kojoj biste rekli da su na sastanku sve kolege pokazale spremnost na ustupke i rekli ste da što se Vaše stranke tiče, ukoliko bi istraživanja i brojevi pokazali, da biste bili spremni da ne učestvujete na izborima, odnosno, da podržite studentsku listu? - upitala je voditeljka Olja Bećković.

Usledio je Aleksićev odgovor:

- Što se tiče izbora i učešća na izborima, juče su doneli odluku da će Narodni pokret Srbije biti aktivni učesnik u svim izbornim procesima, kao što smo bili na lokalnim, bićemo i na parlamentarnim i na predsedničkim i na svim ostalim - rekao je Aleksić i dodao da na "studentskoj listi" neće biti studenti, već ''neki drugi ljudi''.

- Mi podržavamo studentski pokret, ja podržavam od početka tu decu, svi ih podržavamo, ali na njihovoj listi će biti neki drugi ljudi. Neće biti oni. Neko će sutradan ući tu, treba i da vodi državu, poslanike i tako dalje - naglasio je narodni poslanik Aleksić.

Podsetimo, Aleksić je, govoreći o parlamentarnim izborima čiji termin još nije zvanično utvrđen, naveo za blokaderski N1, da bi mogli da se održe sredinom jula, ali i da deo opozicionih birača tada neće biti u zemlji. Istovremeno je priznao da, kada je reč o studentskoj listi, nemaju s kim da razgovaraju, jer ne znaju ni ko se na toj listi nalazi.