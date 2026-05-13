To se, prema rešenju Višeg suda, odnosi na deo koji tretira krivično delo primanje mita, a za šta se terete Đukanovići, nekadašnji predstavnici Telekoma Crne Gore, tada državne kompanije, HLT fonda, preduzeća “Monte Adria” i Mađar telekoma - Oleg Obradović, Veselin Barović, Damjan Hosta i Tomaš Marvai.

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović kazala je “Vijestima” da će sačekati novu odluku sudije za istragu, istovremeno poručujući da se nakon ovakvog stava suda i za tužilaštvo otvara prilika da ponovo pokrene istragu u tom slučaju.

Krivično vanpretresno veće Višeg suda rešenjem je naložilo sudiji za istragu da ponovo razmotri predlog Ćirović i sasluša aktere privatizacije nekadašnjeg Crnogorskog telekoma, prenosi borba.me.

Kancelarija Zaštitnika u oktobru je preduzela krivično gonjenje u tom predmetu u svojstvu supsidijarnog tužioca u ime države, a nakon što je Specijalno državno tužilaštvo leta prošle godine odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), tvrdeći da je nastupila apsolutna zastarelost. Tu odluku donela je specijalna državna tužiteljka Ana Perović Vojinović, a potvrdio tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu Veljko Rutović.

Vlada je početkom oktobra zadužila kancelariju Zaštitnika da preduzme krivično gonjenje u svojstvu supsidijarnog tužioca u ime države, ali je sudija za istragu odbio predlog da, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, sprovede dokazne radnje - sasluša aktere iz predmeta “Telekom”.

Ćirović je od istražnog sudije u oktobru tražila da Mila Đukanovića, pored ostalog, pita o njegovom postupanju kao premijera tokom pripremanja tenderskog postupka prodaje akcijskog kapitala Telekoma, odluci o prihvatanju ponude Mađar Telekoma, odluci tadašnje Vlade o isplati kontribucije svim manjinskim akcionarima, ali i o izveštaju komisije tadašnjeg Saveta za privatizaciju o rezultatima tendera… Predložila je da sudija Anu Đukanović pita o postojanju ugovora sa firmom Sigma Inter Corp, SAD, za pružanje konsultantskih usluga, izveštajima o pruženim uslugama…

“Rešenje Višeg suda potvrđuje upravo stav Zaštitnika da u konkretnom jesu preduzimane procesne radnje, pa je prekidana zastara. Viši sud to nalazi i daje precizne datume nastupanja apsolutne zastare gonjenja za svako krivično delo ponaosob. Prvenstveno treba sačekati odluku istražnog sudije s obzirom na to da je u odbijajućem delu predmet vraćen sudiji za istragu na ponovno odlučivanje, nakon čega će se zauzeti konačan stav o daljem preduzimanju radnji”, kazala je “Vijestima” Ćirović.

Podseća da veće Višeg suda obrazlaže da za određena krivična dela - primanje mita i primanje mita putem pomaganja nije nastupila zastarelost.

"U kom delu bi tužilaštvo moglo da preotvori predmet, otpočne preduzimanje radnji, s obzirom da je za gonjenje za ta krivična dela isključivo nadležno tužilaštvo”, kazala je Ćirović.

Amerikanci tvrdili da je za privatizaciju Telekoma isplaćen mito

Podsetimo, crnogorska državna kompanija Telekom prodata je 2005. godine Mađar Telekomu, u vlasništvu Dojče Telekoma, za 114 miliona, od čega su tri miliona izdvojena za dotaciju otkupa akcija manjinskih akcionara.

Aamerička Komisija za hartije od vrijednosti (SEC) je, kako je pisao RTCG, 2012. godine saopštila da ima dokaze da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori i Makedoniji tokom privatizacije telekomunikacionih kompanija.