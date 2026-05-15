'FORBS' POTVRDIO DA JE NADSTREŠNICA PALA ZBOG KOROZIJE! Analitičari: Politička prevara spremana i pre ove tragedije, krvave šake samo OPASAN MARKETINŠKI TRIK
Sagovornici ocenjuju za Kurir da je ovo još jedan dokaz da je tragedija u Novom Sadu koja je odnela 16 života - zloupotrebljena od strane blokadera za političku prevaru koja je spremana mnogo i pre samog događaja, a da su "krvave šake" koje je trebalo da okrive pripadnike vlasti za nekakvu korupciju predstavljale samo oapsan marketinški trik koji se Srbiju skupo koštao.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Milan Petričković kaže za Kurir da ova samo još jedna potvrda da su blokaderi zloupotrebili pad nadstrešnice i čuvenu empatičnost našeg naroda da sprovedu dugo pripremani scenario rušenja institucija i države.
- Sve je bilo u funkciji da se napravi određena vrsta energije koja bi delovala na javno mnjenje i na to saosećanje koje je u našoj kulturi i istoriji vrlo ukorenjena i postala je je i oblik raspoznavanja našeg mentaliteta i kolektivnog duha. Blokaderi i njihovi finansijeri su atakovali na razum i emociji naših ljudi, a za sve su iskoristili pad nadstrešnice u Novom Sadu. Učinili su sve kako bi tome dali jednu političku dimenziju i da se okrene protiv nosioca vlasti. To licemerje, ta zloupotreba ljudske patnje, to je užasna stvar koju su uradili, a koja je mogla da završi ozbiljnim krvoprolićem. Nažalost slične tragedije se dešavaju u svetu, i dešavale su se i posle nadstrešnice ali nigde nije tako zloupotrebljeno i izvučeno iz konteksta. Sve je bilo ranije pripremano sa ljudima na Univerzitetu i samo se čekao "pravi" trenutak da se poture navodni studenti koji će reagovati na nekakve kvazi nepravde. Pokušali su sličnu stvar da urade i sa tragedijama u "Ribnikaru" i Duboni, ali tada nije prošlo - govori prof Petričković i naglašava da je i pre pada nadstrešnice bilo prlanirano da "ćitava priča krene upravo sa Univerziteta":
- Oba mosta su bila armirano-betonske prednapregnute konstrukcije. I nisu bili mali s obzirom na to da prelaze preko kanala Dunav-Tisa-Dunav. Imali su po jedan veći raspon u sredini i dva mala bočna, tako da su imali na krajnjim osloncima negativne reakcije. Između konstrukcije i oporca su se javljale vertikalne zatežuće sile koje su bile prihvaćene kablovima za prednaprezanje. Slično kao kod železničke stanice u Novom Sadu. Kablovi su se pokidali usled korozije. Rušenje se desilo iznenada - bez najave. Pali su kada su preko njih prelazili kamion odnosno dizalica, ali to je uobičajeno opterećenje - naveo sagovornik Forbs Srbija u tekstu pod nazivom "Otkrivamo: U Srbiji pala dva mosta iz istog razloga kao i nadstrešnica".
- I te krvave šake koji su blokaderi lepili i dizali su zloupotrebljene jer imaju veze sa stradalima u pojasu Gaze, ali blokaderima ništa nije bilo bitno. Iskoristili su to sve kao marketinški trik i to izuzetno opasan. Pa ne odaje pošta stradalima blokiranjem ulica ili lepljenjem krvavih šaka, zna se kako se odaje počast nastradalima, gde i na kojoj način. Navodno su žalili za stradalima, a posle išli na rejv žurke i pravili satanističke obrede. Primetićete da pad nadstrešnice niko već dugo ne pominje, jer je za blokaderima to nikad nije bilo ni važno. Čitav njihov metodološki koncept počiva na obmani naroda, na lažnim stavovima, na mimikriji a sve sa ciljem rušenja Univerziteta, državavnih institucija a zatim i sprovođenu obojene revolucije.
Politički analitičar Marko Miškeljin govori za Kurir da tragedija u Novom Sadu, umesto da ostane prostor za tišinu, odgovornost i činjenice, vrlo brzo je pretvorena u političko bojno polje.
- Još dok osnovni uzroci nisu bili do kraja utvrđeni, javni prostor preplavili su simboli, parole i unapred doneti zaključci. Emocija građana, potpuno legitimna i očekivana, gotovo momentalno je kanalizovana u politički narativ. Nažalost, ovo nije prvi put. Sličan obrazac već smo videli nakon tragedija u Ribnikaru i Duboni kada su neki, umesto da pokažu meru i odgovornost, posegnuli za brzom instrumentalizacijom bola. U takvim situacijama uvek se pojavljuju isti akteri, spremni da tragediju pretvore u sredstvo političkog obračuna. To su, bez preterivanja, politički lešinari koji računaju na emociju umesto na činjenice. U takvoj atmosferi, simboli prestaju da budu izraz pijeteta i postaju sredstvo pritiska. Granica između autentične tuge i organizovane političke poruke postaje nejasna, a tragedija postaje alat za obračun - ocenjuje Miškeljin i dodaje:
- To ne znači da pitanja odgovornosti ne postoje niti da treba da budu sklonjena u stranu. Naprotiv. Ono čega treba biti svestan je da ozbiljno društvo odgovornost traži kroz institucije, postupke i dokaze, a ne kroz vizuelne kampanje i medijski pritisak koji unapred presuđuje. Problem nastaje kada se tragedija koristi kao poluga za političke ciljeve, jer se tada gubi fokus sa suštine i ulazi u zonu manipulacije. Umesto da činjenice vode ka zaključcima, zaključci se nameću pa se tek onda traže činjenice koje ih potvrđuju. Zato je danas važnije nego ikad napraviti distancu između istine i narativa. Tragedije ne smeju da budu scenografija za političke poruke, jer u tom trenutku prestaju da budu izraz zajedničkog bola i postaju sredstvo.
I predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je povodom teksta objavljenog Forbsu:
- Zanimljiv tekst u Forbes-u koji kaže da nadstrešnica nije pala zbog korupcije: Nažalost, u Srbiji su se u prethodnih nekoliko decenija srušila dva mosta iz istog razloga kao i nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu. Pali su zbog korozije u kablovima koji su držali te strukture... Prvo je pao most na kanalu Dunav-Tisa-Dunav između sela Parta i Straža kod Vršca, negde oko 1990. Drugi most, takođe je pao u kanal Dunav-Tisa-Dunav kod sela Prigrevica na putu za Apatin. Nemili događaj desio se 2005. Bez obzira na istinu, obojena revolucija je zahtevala "krvave ruke". Podelili su društvo, pozivali na linč i pokušavali da ga sprovedu, uneli mržnju, blokirali zemlju i život u njoj. Ispostavilo se na kraju - samo da bi se dočepali vlasti - napisala je Brnabić na Iksu.
