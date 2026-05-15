Tragedija u Novom Sadu, umesto da ostane prostor za tišinu, odgovornost i činjenice, vrlo brzo je pretvorena u političko bojno polje. Još dok osnovni uzroci nisu bili do kraja utvrđeni, javni prostor preplavili su simboli, parole i unapred doneti zaključci. Emocija građana, potpuno legitimna i očekivana, gotovo momentalno je kanalizovana u politički narativ.

Nažalost, ovo nije prvi put. Sličan obrazac već smo videli nakon tragedija u Ribnikaru i Duboni kada su neki, umesto da pokažu meru i odgovornost, posegnuli za brzom instrumentalizacijom bola. U takvim situacijama uvek se pojavljuju isti akteri, spremni da tragediju pretvore u sredstvo političkog obračuna. To su, bez preterivanja, politički lešinari koji računaju na emociju umesto na činjenice.

U takvoj atmosferi, simboli prestaju da budu izraz pijeteta i postaju sredstvo pritiska. Granica između autentične tuge i organizovane političke poruke postaje nejasna, a tragedija postaje alat za obračun.

To ne znači da pitanja odgovornosti ne postoje niti da treba da budu sklonjena u stranu. Naprotiv. Ono čega treba biti svestan je da ozbiljno društvo odgovornost traži kroz institucije, postupke i dokaze, a ne kroz vizuelne kampanje i medijski pritisak koji unapred presuđuje.

Problem nastaje kada se tragedija koristi kao poluga za političke ciljeve, jer se tada gubi fokus sa suštine i ulazi u zonu manipulacije. Umesto da činjenice vode ka zaključcima, zaključci se nameću pa se tek onda traže činjenice koje ih potvrđuju.

Zato je danas važnije nego ikad napraviti distancu između istine i narativa. Tragedije ne smeju da budu scenografija za političke poruke, jer u tom trenutku prestaju da budu izraz zajedničkog bola i postaju sredstvo.