Još jedna u nizu orkestriranih laži usmerenih protiv porodice predsednika Srbije Aleksandra Vučića potpuno je raskrinkana. Nakon spekulacija koje su plasirali pojedini krugovi o navodnom vlasništvu nad restoranom "27" - u kojem je poslednji put viđen Aleksandar Nešović - stigao je jasan i oštar demanti sa najvišeg nivoa.

Direktor policije Dragan Vasiljević jasno je i argumentovano odbacio ove navode, dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom današnjeg obraćanja javnosti stavio tačku na ove manipulacije, direktno ukazujući na to ko stoji iza sramne kampanje i ko finansira i štiti autore ovih izmišljotina.

Sin Vesne Medenice pod zaštitom kavačkog klana

Predsednik Vučić je otvoreno govorio o obaveštajnim podacima koji direktno povezuju autore ovih laži sa crnogorskim podzemljem:

- Ja mislim da je Andrej tamo bio jednom u životu ili nijednom, ali... Tako je kad imate posla sa lažovima. Znate li ko je to izmislio? To je rekao pravosnažnom presudom osuđeni kriminalac, opet iz Crne Gore, a koga sada, prema našim obaveštajnim podacima, štiti kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore. To je sin one Medenice. Pošto ga drže Kavčani, nisu uspeli u svom životu jer imaju problem samo sa jednim liderom na Balkanu - poručio je šef države.

Miloš i Vesna Medenica Foto: screenshot Youtube/ Vijesti Online, YouTube prtscr / Vijesti Online

On je ironično prokomentarisao i višegodišnje medijske spinove, upitavši zar po istoj matrici ranije nisu tvrdili da je i poznati beogradski restoran "Franš" u Andrejevom vlasništvu.

- Pada jedna za drugom laži, od Jovanjice, Valjeva, 'zvučnog topa', pa i ova... - konstatovao je Vučić.