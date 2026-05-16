Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, nakon čega je istakao važnost njene podrške Srbiji u procesu evropskih integracija.

Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu, gde je izneo detalje svog razgovora sa predsednicom Evropske komisije:

"Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima.

Ponovio sam da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama.

Ne propustitePolitika"NEMA ZAŠTIĆENIH, DRŽAVA SE PONAŠA ODGOVORNO I PROFESIONALNO" Vučić oštro: Neće proći ono - Nema tela, nema dela
WhatsApp Image 2026-05-16 at 11.41.48.jpeg
PolitikaPOSLE TRAMPA I PUTINA, SA SIJEM SE SASTAJE VUČIĆ: Predsednik sutra putuje u Azerbejdžan, a potom sledi poseta Kini koja će mu biti KRUNA KARIJERE
WhatsApp Image 2026-05-16 at 11.41.49.jpeg

Istakao sam važnost podrške koju Ursula fon der Lajen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom u narednom periodu.

Razmotrili smo i aktuelne političke i regionalne okolnosti, uz zajedničku ocenu da su odgovoran pristup reformama, očuvanje stabilnosti i nastavak dijaloga od ključnog značaja za evropsku budućnost Srbije i regiona - poručio je Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu.

Ne propustitePolitika"NEMA ZAŠTIĆENIH, DRŽAVA SE PONAŠA ODGOVORNO I PROFESIONALNO" Vučić oštro: Neće proći ono - Nema tela, nema dela
WhatsApp Image 2026-05-16 at 11.41.48.jpeg
PolitikaVUČIĆ SE SASTAO SA STUDENTIMA HARVARDA I MIT: Prijem u Palati Srbija
WhatsApp Image 2026-05-16 at 10.55.06 (1).jpeg
PolitikaVAŽAN RAZGOVOR O JEDNOJ OD NAJVAŽNIJIH TEMA DANAŠNJICE: Vučić se oglasio nakon sastanka sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu UAE (FOTO)
Aleksandar Vučić
PolitikaPISMO KOJE JE UZDRMALO REGION: Vučić spojio emociju, istorijske činjenice i politiku!
shutterstock_1676560987.jpg