Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, nakon čega je istakao važnost njene podrške Srbiji u procesu evropskih integracija.

Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu, gde je izneo detalje svog razgovora sa predsednicom Evropske komisije:

"Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Ursulom fon der Lajen o nastavku reformskog procesa u Srbiji, sa posebnim osvrtom na primenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima.

Ponovio sam da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama.

Istakao sam važnost podrške koju Ursula fon der Lajen pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i značaj nastavka bliske saradnje sa Evropskom komisijom u narednom periodu.